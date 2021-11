El PP abre el expediente sancionador a Cayetana por romper disciplina de voto.

La dirección del PP en el Congreso ha puesto en marcha el expediente para sancionar a su exportavoz Cayetana Álvarez de Toledo por no haber apoyado la elección de los candidatos que su grupo parlamentario pactó con el PSOE y Unidas Podemos para renovar el Tribunal Constitucional desmarcándose así de las directrices de su formación. Según han informado a Europa Press fuentes 'populares', la dirección del grupo ya ha remitido a la diputada una carta informándole de la apertura del expediente. En aplicación del reglamento del Grupo Popular, la afectada tiene ahora un plazo de diez días para presentar alegaciones si lo desea.

Diez días para presentar alegaciones

La apertura del expediente viene motivada por el voto en blanco de Álvarez de Toledo en la elección de los candidatos pactados por el PP y los partidos del Gobierno. Según ella misma explicó en una entrevista a 'El Mundo' para la promoción de su último libro, "uno no puede exigir que haya una despolitización del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y sin embargo participar de una impúdica, activa y pública politización del Tribunal Constitucional". Con estos argumentos justificó la ruptura de la disciplina de voto y su negativa a apoyar la entrada en el Alto Tribunal de los candidatos de su partido, entre los que estaban Enrique Arnaldo y Concepción Espejel, ambos con vinculaciones con el primer partido de la oposición.

Como es habitual el PP ha encargado la instrucción del expediente a uno de los cinco miembros del Consejo de Dirección del Grupo Popular que es licenciado en Derecho y que se suelen turnar para este tipo de tareas. Una vez transcurran los diez días que Álvarez de Toledo tiene de plazo para presentar alegaciones, si lo considera necesario, la persona encargada de la instrucción tomará una decisión definitiva sobre la imposición de una sanción económica a la diputada.

Coherencia con el pasado

Precisamente este martes, al ser preguntada en rueda de prensa por el hecho de Álvarez de Toledo no apoyase el pasado 11 de noviembre a los candidatos para el TC pero en ocasiones anteriores no tuviera problema apoyar a aspirantes también vinculados a los partidos proponentes, la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha señalado que "quien voto algo de una manera determinadas y bajo las mismas reglas del juego que en la actualidad" por "coherencia" debería haber mantenido la misma posición. Además, Gamarra ha rehusado calificar el trabajo que su antecesora en el cargo desarrolla dentro del Grupo Popular. "Tengo una máxima: por respeto a todos y cada uno de los miembros del grupo no valoro la actividad de ninguno de manera pública", ha alegado, señalando que si tiene algo que decirle, se lo comunicará "de forma privada".