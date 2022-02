PP advierte que la reforma laboral traerá discordia porque se aprobó con trampas. 

El Partido Popular (PP) sigue buscando una fórmula legal que ayude a subsanar el error técnico o humano en el resultado de su diputado por Cáceres, Alberto Casero, quien asegura que en su voto aparecía un sí la reforma laboral, cuando este manifiesta haber seleccionado el 'no'. Así las cosas, el secretario general del PP, Teodoro García Egea, ha insistido este sábado en que el decreto más importante de la legislatura se ha aprobado "con trampas" y pone en duda la votación, ya que, a su juicio, se ha faltado al "procedimiento evidente en cuanto a la tramitación de votos". Denuncia que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no cumplió los trámites del voto telemático y no amparó ni atendió los derechos del diputado, acusándola de "actuar como militante del PSOE y no como presidenta" de la Cámara Baja tras lo acontecido en la ajustada votación, que salió adelante con 175 a favor y 174 en contra.

El número dos del PP, reprocha al Gobierno de Sánchez el incumplimiento del reglamento. "Ha aprobado una ley, pero ha fracasado en el intento de demostrar a la Unión Europea y a los españoles tener una gran mayoría detrás de sí" y ha remarcado que es el "primer gran derecho que se convalida con más votos reales en contra que a favor". "Esta reforma laboral se ha aprobado con trampas y faltando al procedimiento en cuanto a la tramitación de votos", ha repetido. Egea también ha lanzado un órdago a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tachando de "gran mentira" su promesa de derogar por completo la reforma de Mariano Rajoy, al tiempo que le afea haber mentido a sus electorado con un decreto ley descafeinado basado en un "sencillo y mero maquillaje".

"Atropello contra los derechos constitucionales"

Uno de los últimos en pronunciarse al respecto de la jornada de infarto vivida en la tarde del jueves en el Congreso ha sido el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, quien hace un llamamiento a enmendar lo sucedido y alerta de que mantener el resultado como está provocará discordia y enfrentamientos. "Creo que se ha producido un atropello contra los derechos constitucionales de un parlamentario emitir su voto correctamente", ha asegurado el consejero durante una visita a Pastelerías Mallorca. Y añade: "Esta reforma desde que se empezó solo ha traído malas noticias. Si continúa en vigor va a traer enfrentamiento, discordia y mal funcionamiento en la capacidad de las empresas para mantener a la plantilla", considera el consejero, quien cree que será más complicado a raíz de la misma que personas en paro consigan un puesto o que aquellos que ya lo tienen opten a uno mejor.

En el momento de la votación el Gobierno tenía atados, supuestamente, los votos necesarios para sacar adelante la medida, pero los dos diputados de Unión del Pueblo Navarro se saltaron al disciplina de partido y votaron en contra. Esto debería haber tumbado la reforma, pero el supuesto 'sí' telemático de Casero la sacó adelante por la mínima. Fernández-Lasquetty sentencia que la equivocación no se arregla de "inmediato", porque "saben que caería una antirreforma laboral".

La reforma "menos sanchista y podemita"

De manera paralela, la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, ha defendido este sábado que su partido fue "sensato ante la vergüenza" y ha aplaudido que es la "menos sanchista y podemita" que se podía llevar a cabo. Arrimadas ha indicado que Cs fue un "partido razonable ante el sectarismo y serio ante la falta de palabra" por apoyar una reforma laboral que en la que Bildu y ERC "no han tocado ni una coma", ha celebrado en el acto central de campaña en Valladolid junto al candidato de Cs a la Presidencia de Castilla y León, Francisco Igea.

Ha explicado que su partido actuó en defensa a los intereses de los españoles, poniendo "sensatez en medio del bochorno", apoyando la propuesta avalada por los agentes sociales y que "no tiene nada que ver con las soflamas" de los partidos de izquierda. Ha reiterado que la reforma aprobada "no se parece en nada a la que quería hacer el sanchismo y Podemos". Todo un golpe de efecto que, además, "ha quitado poder a los separatistas".

Un PSOE "debilitado"

Las aguas se han removido bastante desde el 7 de enero de 2020, cuando Sánchez logró formar el primer Ejecutivo de coalición, un pacto que incluía la derogación de la reforma laboral como asunto prioritario, tal y como han anunciado a bombo y platillo a lo largo de estos dos años. Sin embargo, la situación y las circunstancias -pandemia mediante- distan de los proyectos en mente de Díaz, Sánchez y del ya exvicepresidente, Iglesias. Son los propios socios de Unidas Podemos quienes reconocen que el PSOE el titular de Presidencia, Félix Bolaños, y el PSOE con sus "teorías sobre una mayoría alternativa" al bloque de investidura, salen "debilitados" tras lo acontecido en la ajustada votación para convalidar la reforma laboral al quedar patente que "no se puede jugar a dos bandas". Así lo ha expresado este domingo la diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, quien emplazado a "recoser" la mayoría progresista, tras una negociación de las que todos salen "magullados", y no alberga dudas de que van a trabajar conjuntamente en otras leyes.

No obstante, Vidal también ha dicho que ese episodio arroja lecciones a todos los niveles y ha reclamado a ERC, Bildu y PNV que dejen de "jugar con fuego", al estar convencida de que votaron en contra convencidos de que la reforma laboral saldría adelante con otros apoyos. Ante la ajustada votación, ha aseverado que vio "las caras blancas" de los diputados de estas formaciones que estaban en el Pleno ante el riesgo de que la reforma no saliera y ha lamentado que su negativa era una "forma de marcar a Díaz". "Tenemos que entender que no se puede jugar con fuego ni con el pan de la gente. Cuando uno quiere que salga una ley debe votarla", ha apostillado. También ha opinado que la parte socialista del Ejecutivo debe comprender que para avanzar en la reconstrucción de España tiene que apoyarse en la mayoría de investidura. Por tanto, el mensaje debe asumirse en dos direcciones, por un lado los grupos que votaron en contra deben cambiar de actitud y el Ejecutivo tenderles la mano. "Necesitamos una mayoría progresista y el PSOE lo tiene que entender", ha remachado Vidal.