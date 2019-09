El PP se desmarca de Aguirre y Cifuentes en el día más difícil del 'mandato Casado'

Esperanza Aguirre y Pablo Casado se vieron las caras por última vez el pasado 19. Fue en la puerta del Sol, con motivo de la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, el fantasma de Púnica ya planteaba sobre la expresidenta regional, pero ambos estuvieron correctos e, incluso, cercanos. Ahora, dos semanas después, la cúpula del PP ha decidido marcar distancias con respecto a la batería de imputados del partido. No es que Génova les dejen solos, pero han decidido no implicarse en defender su inocencia.

Aguirre definió a su pupilo Casado como "una persona excepcional" cuando el hoy presidente del PP fue bombardeado con el 'caso Máster'. El cariño es mutuo. Pero ayer lunes, cuando se conoció la imputación de la expresidenta, la reacción de la cúpula del partido fue muy diferente. Fría, se podría decir. El cargo obliga a marcar distancias, más si cabe cuando el casadismo hizo de la lucha contra la corrupción una de sus banderas en las primarias que ganó. Dicen en Génova que ha sido uno de los días más difíciles para ellos, quizá el que más.

La cúpula del PP decidió que había que reaccionar rápido. El presidente se encontraba en Ávila y Palencia, por lo que la estrategia se coordinó desde la distancia. Había que ser contundente. Hoy martes se reúnen en Génova y podrán ahondar aún más en la estrategia, pero había que contener el primer golpe. Casos del pasado, sí, pero podían abrir una profunda brecha.

Dirigentes consultados por La Información aseguran que guardan "respeto" a todas las decisiones judiciales. Y, de paso, apelan a la presunción de inocencia. "Hay que esperar a la decisión final del juez", recuerdan estas fuentes. Y añaden: "En muchas otras ocasiones el asunto ha finalizado en el archivo". En Génova tienen experiencias de este tipo, pero también ven con pavor el terremoto que causó el fallo de Gürtel.

Mientras el PSOE decidió no hacer 'sangre' con la decisión, en Génova han blindado a su líder: "De lo que no puede caber duda alguna es de que el PP de Casado es sinónimo de defensa de la regeneración y lucha contra la corrupción", remarcan desde el partido. "El presidente ha sido muy contundente siempre en estos asuntos", destacan.

Otra fuente de la dirección del partido apunta que Casado ha defendido la lucha contra la corrupción como una de sus líneas centrales: "Así lo saben los ciudadanos y también nuestros interlocutores políticos". "Y decir esto es compatible con insistir en el respeto a los procedimientos judiciales y la presunción de inocencia", añade.

Las declaraciones de Aguirre

La Información habló con Esperanza Aguirre momentos antes de que el juez decidiera su imputación. La expresidenta madrileña aseguró que "jamás he hecho nada irregular ni mucho menos ilegal en más de 30 años de servicio público". "No puedo decir nada porque no conozco aún el escrito de Fiscalía. No puedo opinar hasta que no lo conozca", había afirmado horas antes de conocer la decisión judicial.