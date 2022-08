El PP solo apoyará el 'plan Ribera' solo si se elimina el apagado de escaparates. 

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha exigido a Pedro Sánchez que relea el real decreto de ahorro energético y que quite las "frivolidades" que se incluyen, como tener que quitarse la corbata, apagar escaparates o subir o bajar la temperatura, para que su partido pueda apoyarlo. "De entrada nuestra postura es 'no' porque es una improvisación, porque no se ha hablado con las autonomías ni con el PP", ha dicho Bendodo en rueda de prensa.

Ha precisado, no obstante, que si este martes el Gobierno, en el Consejo de Ministros, quita esas "frivolidades" e introduce cuestiones que afectan a la pérdida de puestos de trabajo en la industria o ayudas al transporte por carretera, a las que no se refiere la norma, sí tendrán el apoyo de los populares. Pero Bendodo cree que al Gobierno "no le dejan" sus socios sentarse con el PP -"no se lo permiten, ni sentarse, ni acordar", ha apostillado- y por eso le ha insistido en que tienen 24 horas para que relean el documento, retiren las "frivolidades" y busquen las apuestas "serias".

El PP, ha dicho, quiere que se eliminen "populismos", que se hable de transporte en carretera y también de centrales nucleares, por las que apuesta Europa, según ha comentado Bendodo, quien ha lamentado que el Gobierno no haya contestado a la propuesta energética del PP. Lo que sí apoyarán los populares, según ha avanzado este dirigente, es el decreto de autónomos. Desde el principio -ha explicado- han hablado con asociaciones de autónomos y el miércoles tendrán una nueva reunión con asociaciones de autónomos. Pero mientras los españoles sufren las consecuencias de la inflación y de la subida de impuestos, el Gobierno, según Bendodo, se ha dedicado a hacer oposición y atacar al PP y a su líder: "Van a tener que crear el ministerio número 23 solo para atacar a (Alberto Núñez) Feijóo", ha comentado.

Bendodo ha rechazado las críticas del Gobierno al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo y ha ironizado sobre la creación de un "ministerio 23" "solo dedicado" a atacar a la "alternativa". Feijóo ha presidido este lunes el Comité de Dirección del PP tras el parón veraniego y a continuación, Bendodo ha cargado en rueda de prensa contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez por estar más "dedicado a hacer la oposición al partido que es la alternativa", "como si su único enemigo fuera el PP", que a preocuparse por la inflación, la crisis energética, la sequía o los incendios.

Los populares acusan al Gobierno de haber lanzado un "zafarrancho" contra Feijóo después de que el "sociólogo de cabecera" del presidente del Gobierno le dijese que iba a perder las elecciones, en alusión al barómetro del CIS que coloca al PP por delante del PSOE. Afean la "carrera de ministros" que compiten por el "insulto más grave". "Están madrugando los ministros", ha ironizado Bendodo. Cree el PP que en vez de ganar las próximas elecciones metiendo más goles, Sánchez pretende darles "más patadas" y denuncian un juego de "cortinas de humo", y un "pim pam pum", del que, avisan, no piensan tomar parte. Y en esas cortinas de humo enmarca el PP la polémica que ha acompañado al bloqueo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, al hacerse público un acuerdo oculto firmado en octubre de 2021 entre el PP y el Gobierno para renovar el Tribunal Constitucional si el órgano de Gobierno de los jueces seguía en funciones.

Aunque la anterior dirección de Pablo Casado ha apuntado que se informó de todo en el traspaso de poderes, el actual equipo recalca que Feijóo desconocía este documento, del que no le informó el presidente del Gobierno cuando ambos acordaron retomar las conversaciones el pasado mes de abril. "No avalamos acuerdos secretos con el Gobierno. Nuestra propuesta de renovación de los órganos está clara. Ese documento no se nos entregó en el traspaso de poderes de una dirección a otra", ha subrayado Bendodo, que ha apuntado que el PP sigue con la mano tendida aunque cree que los socios que apuntalan a Sánchez no le permiten pactar.

Sobre un posible indulto al expresidente de Andalucía José Antonio Griñán, condenado en el caso de los ERE, el PP ve al Gobierno "preparando el terreno" y advierte de que "sería un escándalo que el PSOE indulte al PSOE", algo "difícil de entender pero sobre todo, muy difícil de explicar" cuando 15 dirigentes socialistas fueron condenados en el que para el PP es el caso de corrupción más grave de la historia.

Cs tacha el decreto de "chapuza"

El vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha considerado este lunes que el real decreto de ahorro energético es "una chapuza y son medidas improvisadas", por lo que su partido no apoyará la convalidación. Así lo ha señalado Bal en una rueda de prensa, en la que no ha precisado si su partido votará este jueves en contra o se abstendrá. Para Ciudadanos, la ley ha sido presentada por el Gobierno de manera "absolutamente soberbia" y sin aceptar ni una de las propuestas de la oposición.

Según ha indicado, las medidas energéticas incluidas en la nueva ley "están teniendo ya consecuencias", como es el caso del apagado de los escaparates por la noche, que genera inseguridad en los viandantes, y con la que "no se llega ni a un 10%" del ahorro energético necesario. El vicesecretario general de Ciudadanos ha criticado además que el Gobierno no haya tenido en cuenta la opinión ni de comunidades autónomas, partidos de la oposición, ni empresarios, quienes han denunciado la inseguridad jurídica que genera.