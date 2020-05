El PP apunta a Illa como "responsable único" de la crisis: Simón es funcionario

La vicesecretaria de Política Social del PP, Cuca Gamarra, ha eximido este martes al director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, y ha apuntado al ministro de Sanidad, Salvador Illa, como "responsable único" de las consecuencias de la crisis del coronavirus en España.

En una entrevista en 'Las mañanas de RNE', recogida por Europa Press, la dirigente 'popular' ha asegurado que Simón "no deja de ser un funcionario" que actúa como "portavoz protegiendo" a los responsables de Sanidad, "los auténticos responsables" de la gestión frente a la pandemia. "No nos pueden confundir, al menos a los que llevamos meses siguiendo la gestión. La autoridad sanitaria es el mando único, y lo ostenta Illa. El Ministerio no es el doctor Simón sino el secretario general, la directora general de Salud Pública y el ministro", ha apuntado.

Gamarra se ha expresado así tras el cese este lunes del jefe de la comandancia de la Guardia Civil de Madrid, coronel Diego Pérez de los Cobos, que sectores del Instituto Armado relacionan con los informes judicializados y declarados secretos sobre la manifestación feminista del 8-M y la gestión del propio Simón. Los informes fueron encargados por la juez Carmen Rodríguez Medel, titular del juzgado 51 de Madrid, que mantiene abiertas unas diligencias en las que ha encargado a la Guardia Civil que investigue cómo actuaron las autoridades sanitarias y la Delegación del Gobierno durante el origen de la pandemia.

"Tendrán que asumir responsabilidades"

"Conocemos que hubo informes que fueron obviados por parte de la autoridad sanitaria. El ministro y los responsables políticos conocían cual era la situación y si no actuaron conforme a la diligencia que se exige y no nos protegieron de manera adecuada actuará la justicia y tendrán que asumir responsabilidades", ha aseverado Gamarra.

En esta línea, la vicesecretaria del PP ha señalado que su formación respeta el "procedimiento que pueda derivarse" de la actuación de los políticos que, a su juicio, actuaron "tarde" pese a haber participado en "reuniones a nivel europeo en que se instaba" a los gobiernos a que "tomaran medidas".

Por otro lado, Gamarra también ha recordado al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "tiene una responsabilidad" con las familias de los fallecidos y, por tanto, debe "acercarse lo máximo posible a la verdad". Esto pasa, a su juicio, por "analizar cuántas personas" han fallecido durante la pandemia, incluyendo en el total a aquellos que murieron teniendo síntomas pero sin haber accedido a un test. La dirigente 'popular' ha criticado así que Sanidad haya cambiado nuevamente "la manera de contar" el número de personas que han perdido la vida a causa del coronavirus. "Ayer los primeros sorprendidos de los cambios fueron las propias comunidades autónomas, que trasladan las cifras en base a los criterios del Ministerio", ha sostenido.