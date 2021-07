El PP critica que los cambios no sirven si los independentistas mueven los hilos

La portavoz parlamentaria del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este sábado que España no necesita una crisis de Gobierno, sino convocar elecciones y cambiar al presidente, ya que "cambiar los guiñoles no sirve de nada en el Gobierno de Sánchez si los independentistas siguen moviendo los hilos". Gamarra ha hecho alusión este sábado, en su intervención en la Escuela de Verano Miguel Ángel Blanco de Nuevas Generaciones, a la amplia remodelación del Gobierno que anunciará hoy el presidente Pedro Sánchez.

La dirigente popular ha afirmado que "el problema no son los ministros", sino el propio presidente Sánchez, ya que "no hay crisis de gobierno que pueda tapar toda la ineficacia, mentira y soberbia que representa". Tras afirmar que los españoles no necesitan un cambio en el Gobierno, sino un "cambio de Gobierno", Gamarra ha exigido a Sánchez que disuelva el Parlamento y convoque elecciones.

"Los cambios que va a hacer en su gabinete son para que no cambie nada y en este país tienen que cambiar muchísimas cosas", ha abundado la portavoz parlamentaria, quien ha añadido que "no habrá crisis de Gobierno que pueda cambiar el rumbo que Pedro Sánchez ha marcado para España, que significa pobreza para España".

Gamarra ha indicado que recientemente se ha comprobado que el problema no son los ministros, sino Sánchez, como ocurrió cuando abandonó la política el líder de Podemos, Pablo Iglesias. "Nos decían el problema era Pablo Iglesias y se fue Pablo Iglesias y el problema siguió, porque el problema se llama Pedro Sánchez", ha insistido.

El de Sánchez es, según Gamarra, un "Gobierno acabado", porque el presidente "no da más de sí" y porque para él "el fin justifica los medios y eso hace que hoy las minorías sean las que manejan el futuro de este país, exigiéndolo indultos, amnistías y referendos pactados". "La crisis social, sanitaria y constitucional que vivimos tiene una causa, que es él. Lo que tiene que hacer es irse, disolver y que los españoles podamos hablar en las urnas", ha concluido.