El PP carga contra el reparto de fondos de la UE y advierte que es "una mentira"

La vicesecretaria de Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha lamentado en Ibiza que el Gobierno "ningunea a las Comunidades Autónomas". Así, ha señalado que el reparto de fondos de la UE "es una mentira" porque Moncloa dicta "para qué y cómo" deben usar las Comunidades estas partidas. Rodríguez ha participado este sábado en Ibiza en la Conferencia Política del PP de Ibiza y, en su intervención, ha señalado que su partido quiere un país con menos impuestos y menos presión sobre el sector privado, considerando que impuestos como el de patrimonio o sucesión "no van a ninguna parte".

Sobre los fondos europeos, Rodríguez ha insistido en criticar duramente al presidente Sánchez por la gestión de estas partidas, afirmando sobre los fondos que "cree que son suyos". De este modo, ha lamentado que Sánchez "saque pecho" con que el 55% del dinero de Bruselas vaya a las autonomías cuando "no van a dejarles decidir nada porque tienen las manos atadas". También ha asegurado que el PP cree en la "flexibilidad" del mercado de trabajo, que debe adaptarse a las circunstancias. "En esta crisis global, España ha tenido mala suerte. Se ha encontrado con el peor Gobierno en el peor momento", ha añadido, señalando que el Ejecutivo "no cree en el sistema que se han dado en la Constitución española y ningunea a las CCAA".

Durante su intervención, Rodríguez se ha referido, además, a los próximos Presupuestos Generales del Estado, avanzando que las previsiones de la izquierda "llevan directamente a una subida de impuestos". "Ya podemos ir agarrándonos los bolsillos", ha manifestado. Finalmente, sobre el PP, ha dicho que esta es una formación que tiene "proyecto", asegurando que "en el PP no están en el no por el no. Este no es un partido destructivo, es una oposición responsable frente a los españoles y la única alternativa de Gobierno".

Casado tacha el anuncio de más dinero de "tomadura de pelo"

El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado este sábado que el anuncio hecho por el presidente del Gobierno en Salamanca de que habrá más dinero de la UE para las Comunidades Autónomas es "una nueva "tomadura de pelo" de Pedro Sánchez. Por medio de la red social Twitter, Casado ha subrayado que el presidente del Gobierno "vende que ahora cede a las Comunidades Autónomas el 55% de fondos UE en 2021, pero ya lo anunció hace 10 meses en los PGE".

Casado recuerda también que el traspaso de fondos europeos a las CCAA estaba contemplado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como demuestran varios gráficos extraídos de la presentación del mismo. Así, el tweet del líder de la oposición muestra imágenes del cuadro X.4.1 de dicho plan, que bajo el título de "Fondos de recuperación en los PGE para 2021: transferencias a administraciones territoriales por políticas, en el que se refleja que las CCAA recibirán un total de 10.793 millones de euros de los aportados por la UE".

El texto correspondiente, que figura en la página 419 del informe sobre el Plan, subraya que "en 2021, las Administraciones públicas españolas presupuestarán un total de 34.634 millones (26.634+8.000) de fondos de recuperación, de los que 18.793 serán gestionados por las CCAA, lo que representa el 54% del total del fondos de recuperación de 2021".

Otro gráfico del mismo informe elaborado por el Gobierno muestra los Fondos de Recuperación. Preasignaciones estimativas para las CCAA en 2021 que suman un total de 18.793 millones de euros. Para Casado, lo único nuevo del anuncio es que "como no le da tiempo a tramitarlos por su incompetencia, se parapeta en las CCAA, obligándolas a ser meras gestoras de proyectos que él decide".