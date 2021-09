Casado tienta al ex equipo económico de Cs con un acercamiento a Luis Garicano

Pablo Casado se ha acercado a Luis Garicano. El presidente del PP mantuvo un encuentro privado con el que fuera 'gurú' económico de Albert Rivera hace unos meses y, según las fuentes consultadas, sigue disponiendo de una vía de comunicación abierta. El movimiento busca, siempre según estas fuentes, unificar posiciones y unir fuerzas para "plantar cara al sanchismo" en una segunda mitad de legislatura en la que tanto el Gobierno como la oposición van a centrar su batalla en la economía.

El líder del principal partido de la oposición y el eurodiputado del grupo Renew Europe, que este mismo lunes se reunía con Emmanuel Macron en El Elíseo, mantuvieron un primer encuentro en el mes de marzo, según confirman fuentes del PP. Añaden que se trata de la "agenda privada" de Casado y precisan que en esa reunión "había más gente". Desde entonces ambos han seguido en contacto, aunque las fuentes de Génova no saben precisar las veces que han conversado y se han visto. Garicano, por su parte, prefiere no hacer declaraciones sobre esta información.

Sobre el objetivo de este acercamiento, las fuentes consultadas difieren. El PP ha reconocido en público que la Convención Nacional de octubre no tiene aún las mesas cerradas y, en este sentido, hay quien apunta que el catedrático de Economía en la London School of Economics podría ser uno de los invitados. El trabajo que está haciendo en Bruselas, denunciando, por ejemplo, a través de los llamados 'Papeles de Plus Ultra', cómo se ha llevado a cabo el rescate de la aerolínea, no ha pasado desapercibido en Génova.

El PP sí que descarta que Casado busque ensanchar la base del PP con este acercamiento a Garicano. Admite que su presidente mantiene contactos habituales con miembros de diferentes partidos ("habla con Inés Arrimadas", afirman, por ejemplo, desde el partido). Con Santiago Abascal, el presidente de Vox, la relación sigue rota.

El propio secretario general, Teodoro García Egea, ha reconocido en público tener comunicación con su otrora rival político Albert Rivera y no ha descartado que forme parte de la Convención del próximo mes. El PP busca agrandar el centro-derecha liberal en torno a sus siglas y la 'cantera' de Cs, que estuvo cerca de 'sorpassar' al PP en las generales de abril de 2019. Los naranjas se quedaron a algo más de 210.000 votos de hacerlo.

Lo que también descarta el PP es que esta relación con Garicano se haga extensiva a Toni Roldán, que también formó parte del equipo económico de Cs. El exdiputado naranja se encuentra totalmente alejado de la política activa como director del Centro de Políticas Económicas de Esade.

Casado está conformando un 'shadow cabinet' o 'gabinete en la sombra' de cara a la segunda mitad de legislatura. El presidente del PP se está rodeando de nombres como José Abad, que actualmente trabaja en el FMI y que ha sido nombrado consejero de Red Eléctrica; Jaime Caruana, expresidente del Banco de España y del Banco Internacional de Pagos; el expresidente de Endesa, Manuel Pizarro; el exsecretario general de Presidencia del Gobierno y actual secretario general y del Consejo del Banco Santander, Jaime Pérez Renovales; el del exsecretario de Estado de Empleo y actual socio responsable de EY Insights, Juan Pablo Riesgo; y el del expresidnete de Aena, Jaime García-Legaz. Sin olvidar, por supuesto, a José María Rotellar, al que el líder de los populares recurre con frecuencia.

La jefa de este sanedrín económico del PP será Elvira Rodríguez, a quien el presidente del partido define como "Mrs Maastricht". Los populares consideran que la legislatura se va a jugar en este terreno y van a fiscalizar "euro a euro" el reparto de los fondos europeos con un centro de mando diseñado ad hoc por el equipo de la exministra.