La 'limpia' de Casado empuja a varios 'pata negra' del PP a las filas de Cs y Vox

La batalla en las primarias del PP que libraron Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría sigue provocando víctimas colaterales. Es ahora, a la hora de configurar las listas para las diferentes elecciones, cuando están saliendo a la luz todos los conflictos internos por una forma de proceder que no ha gustado a todos. El problema es la falta de comunicación, con dirigentes que se han enterado por la prensa de que no repetían en las candidaturas, o las promesas que no llegan a cumplirse. Eso también ha provocado la salida de algunos 'pata negra'.

El último en abandonar el barco del PP y fichar por Ciudadanos ha sido Ángel Garrido, que ha dado un 'portazo' que ha dolido especialmente en Génova. Pero no ha sido el único. Antes de él cogió la carpeta naranja Silvia Clemente, la expresidenta de la Cortes de Castilla y León que llevaba en las filas populares veinte años. Fue la candidata oficialista en las primarias al Congreso pero ahora se ha quedado en un limbo tras las acusaciones de pucherazo y la posterior anulación del proceso interno. No le salió bien la jugada.

José Ramón Bauzá también ha recorrido el mismo camino. El hasta el pasado mes de enero senador del PP se ha ido a Cs, donde será número cuatro de la lista de las Europeas, con serias posibilidades de ser elegido, salvo sorpresa mayúscula. El expresidente de Baleares se marchó atacando a Casado con dureza. En concreto, a la política lingüística defendida por la nueva dirección. En una carta decía que los populares han "sembrado y regado un nacionalismo que la izquierda no ha necesitado más que explotar".

El PP también ha sufrido la fuga hacia Vox de alguno de sus históricos. El caso más reseñable es el de Íñigo Henríquez de Luna, un peso pesado de la formación en la capital y, en especial, en el barrio de Salamanca. Fuentes de su entorno explican cómo fueron sus últimas semanas en las filas populares: venía preguntando a su jefe de filas, José Luis Martínez-Almeida, sobre si contaba con él y la respuesta que recibía siempre era positiva.

Pero, a última hora, a Henríquez de Luna le transmitieron desde Génova que "no", que se quedaba fuera de la candidatura. Su decisión, entonces, fue negociar con el partido de Santiago Abascal, que lo acogió. Así lo comunicó a sus vecinos : "Hoy quiero hacer público que, después de varios días de reflexión y retiro interior, he decidido volver a levantarme y alzar la Vox para seguir defendiendo los mismos principios y valores que me llevaron a entrar en política".

Pero tampoco ha sido el único. Fernández Martínez Vidal, que ha sido el autor del logo del PP, ha sido concejal del grupo en el Ayuntamiento de Madrid y ha estado 41 años en Génova se pasa a las filas de Vox. Un recorrido que también ha recorrido Ignacio González Velayos, concejal de Hacienda en Alcorcón y, por tanto, mano derecha de David Pérez. Fue consejero delegado de Metro durante la etapa de Esperanza Aguirre.

Polémica con las formas del 'casadismo'

Diferentes fuentes consultadas por La Información explican que estas fugas y el malestar interno se deben a "las formas" que ha empleado la dirección del PP, tanto nacional como autonómica, para gestionar las candidaturas. "Nunca se han hecho las cosas así", afirman. "Hay históricos, como Juan Soler [que fue alcalde de Getafe], que se ha enterado por la prensa de su destino".

También hay polémica con los nuevos fichajes del PP, especialmente en las polémicas listas de Madrid. Han aterrizado 'paracaidistas' como Andrea Levy o Alicía Sánchez Camacho que no han tenido buena acogida interna. También se citan los casos de María Eugenia Carballedo, ascendida a cuatro de la candidatura tras un fracaso electoral en Leganés. Las miradas, asimismo, se dirigen hacia Pío García Escudero y Juan Carlos Vera por haber situado a personas de su entorno en las candidaturas: Cayetana Hernández y Yolanda Estrada. Todas las fuentes vaticinan "problemas" internos si el PP no consigue retener la Comunidad de Madrid.