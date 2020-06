El Partido Popular ha reclamado este martes al Gobierno que audite los datos de fallecidos desde el inicio de la pandemia frente a "las cifras falseadas" que ha divulgado y ha pedido que se contabilicen los fallecidos a los que previamente se les diagnosticó síntomas compatibles con la Covid-19, aunque no se les hiciera un test para confirmarlo.

Lo ha hecho a través de una proposición no de ley que se ha debatido hoy en el pleno del Congreso, y que se votará mañana, que finalmente no ha logrado recabar el apoyo del resto de grupos como Vox o PNV, que presentaron enmiendas al texto que no fueron aceptadas.

La diputada del PP Rosa María Romero ha defendido la iniciativa y ha criticado el cambio constante del Gobierno en la recogida de datos, lo que a su juicio "ha hecho imposible un seguimiento fiable" de la evolución de la pandemia, así como de su gestión. Ha dicho que las cifras divulgadas son "una falta de respeto para los fallecidos y las familias" y ha recordado que hay más de 14.000 fallecidos "en el limbo estadístico" que se suman a los más de 28.000 fallecidos confirmados por test PCR.

Romero ha opinado que "con los datos reales" España se situaría como el país "con mayor tasa de mortalidad del mundo" por la COVID-19 y ha considerado "escandalosa" la diferencia entre los datos que da el Ministerio de Sanidad y los contabilizados por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo), que calcula 43.000 decesos durante la epidemia. El diputado del PSOE Julio Navalpotro ha admitido a Romero que "hay que mejorar la gestión de datos" para "estar mejor preparados" en un futuro y ha argumentado que ninguna administración estaba preparada para gestionar una crisis de tal magnitud.

Ha afirmado que el Gobierno se ha comprometido de forma "inexcusable" con la "verdad y la memoria de las víctimas" y ha destacado que se llevará a cabo un "estudio que mida el impacto directo e indirecto" de la COVID-19, pero que para ello "aún tendrá que pasar un tiempo". Navalpotro ha asegurado que el Gobierno ha divulgado las cifras con transparencia y ha opinado que el PP utiliza las muertes con fines "partidistas" y como "argumentario electoral".

La diputada de Unidas Podemos, Rosa María Mede, ha calificado la iniciativa del PP de "falta de respeto" a sabiendas de que España cumple las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a la hora contabilizar fallecimientos y ha mantenido que el Gobierno no ha ocultado ninguna cifra, ya que ha divulgado las obtenidas por todas las vías. Ha dicho que los criterios de clasificación para las muertes pueden tardar y más en una circunstancia excepcional como una pandemia, al tiempo que ha recordado que casi todos los países registran un exceso de mortalidad acumulada en los últimos meses y ha citado como ejemplo a Italia, Francia o Reino Unido.

Por Vox, el diputado Emilio del Valle, ha asegurado que el Ejecutivo "ha mentido y ha falseado los datos y la contabilización de fallecidos a causa del coronavirus" porque "le da lo mismo y se mantiene en su criterio de no incluir a los llamados casos sospechosos", mientras que el diputado de Ciudadanos Guillermo Díaz ha insistido en que es "esencial conocer la verdad" y en las cifras porque también ayudará a la comunidad científica a conocer la evolución de la pandemia.