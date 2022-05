PP, Ciudadanos, PSOE y Vox tumban la comisión para investigar los espionajes

La Junta de Portavoces del Congreso ha rechazado, con los votos del PSOE, PP, Vox y Ciudadanos, la creación de una comisión de investigación sobre el supuesto espionaje a políticos a través del programa de software Pegasus, como habían solicitado Unidas Podemos y los socios parlamentarios del Gobierno en la izquierda del arco parlamentario. Unidas Podemos ha sido de los más críticos con los socialistas por oponerse a que el Congreso investigue el espionaje. Su portavoz, Pablo Echenique, ha subrayado que se equivocan al rechazar esta comisión que en principio se registró para aclarar el supuesto espionaje a más de 60 políticos independentistas y nacionalistas.

Echenique se ha negado a concretar quién debería asumir esas responsabilidades, pero fuentes de su formación sugieren que no se conformarían con la dimisión de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban. También el resto de socios parlamentarios del Ejecutivo han insistido en exigir esta comisión y ERC incluso ha advertido al Gobierno de que esto puede afectar a la estabilidad de la legislatura.

El portavoz de los republicanos en el Congreso, Gabriel Rufián, ha subrayado este martes que el espionaje a políticos con el software Pegasus es "un escandalazo a nivel internacional que se puede cargar la legislatura y la democracia". Rufián ha pedido al Gobierno esclarecer el caso "con todos los mecanismos a su alcance" y ha asegurado que "quien crea que esto se va a tapar, que esto no les va a pasar por encima y que esto no se puede cargar la legislatura no está evaluando adecuadamente la magnitud de lo que tenemos enfrente".

El Partido Popular y Junts se preguntan porque no se ha dado a conocer el espionaje de Sánchez si ya era consciente de ello hace un año

Por su parte, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha apuntado que el espionaje a Sánchez y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, confirma que el Estado "tiene un grave problema de seguridad", por lo que ha reclamado de nuevo una comisión de investigación, porque no querer "conocer la verdad" les hace pensar que "alguna cosa tiene que esconder" el Gobierno. Nogueras ha señalado que es "bastante casualidad" que el Gobierno haga público ahora, en medio de la polémica por el espionaje a los independentistas, el ataque hace un año a los móviles del presidente y a la ministra y ha reprochado que el Ejecutivo solo se ponga "las pilas" cuando son ellos los afectados.

Por otra parte, el presidente del Gobierno si tendrá que comparecer en la Cámara Baja para dar explicaciones sobre el espionaje con el 'software' Pegasus. En este caso, los independentistas y el Partido Popular si se han puesto de acuerdo para que Sánchez acuda e intente aclarar varias incógnitas sobre el asunto. La izquierda parlamentaria exigirá que explique las medidas que se pondrán en marcha, mientras desde el PP porque no se ha dado a conocer el espionaje de Sánchez y la ministra de Defensa justo un año después de que el Gobierno tuviese conocimiento.