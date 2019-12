El PP, sobre la condena de Junqueras: "Lo diga quien lo diga, debe cumplir la pena"

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha asegurado este jueves que el exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC, Oriol Junqueras, "está condenado y tiene que cumplir su pena lo diga quien lo diga". El dirigente 'popular' ha reaccionado así en una entrevista en 'Los desayunos de TVE', recogida por Europa Press, después de conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE), que ha dictado que Junqueras debió ser reconocido como eurodiputado desde la proclamación oficial de los resultados de las elecciones al Parlamento europeo.

Según el TUE, Junqueras debió de gozar "desde ese mismo momento" de inmunidad. El fallo responde a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo a petición de los abogados de Junqueras, que pidieron esta consulta en un recurso de súplica contra la decisión del alto tribunal de no darle permiso para ir a acatar la Constitución ante la Junta Electoral Central y así acceder a la condición plena de eurodiputado. En este sentido, García Egea se ha mostrado prudente y ha pedido esperar para ver "en qué se traduce" esta decisión. "Si bien es cierto que hemos escuchado que la persona condenada puede desplazarse a obtener su condición (de eurodiputado), está en mano de la jurisdicción española y del Tribunal Supremo", ha apuntado.

"En mano de la jurisdicción española y del TS"

Con todo, el secretario general del PP ha insistido en que su partido siempre "va a estar en la defensa de la Justicia española" y que, "lo diga quien lo diga", Junqueras "está condenado por sedición y tiene que cumplir la pena como cualquier otro". "No puede ser que haya personas fuera de la jurisdicción española", ha aseverado. "Si estamos dentro de un sistema de la UE que permite la libre circulación de personas y mercancías no puede ser que la jurisdicción no sea aplicable en otro país", ha continuado.

En este contexto, García Egea ha recordado que "se ha demostrado que ha habido personas que han dado un golpe de Estado" y que, por tanto, se debe cumplir la ley. "Porque, si no, la Unión Europea puede encontrarse en una situación en que la inseguridad jurídica haga que algunos cuestionen el ordenamiento europeo", ha señalado.