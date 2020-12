El PP condiciona el pacto para el CGPJ a que no haya indultos a presos del procés. 

Continúa el 'tira y afloja'. El vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, ha dejado claro este miércoles que la concesión de indultos a los presos del 'procés' "no favorecerían" el acuerdo con el Gobierno para acometer la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, Montesinos ha asegurado que es un "escándalo" que el Ejecutivo se esté "planteando" esta medida de gracia para "aquellos que plantearon un golpe a la legalidad". "Es una barbaridad que lo estén sugiriendo, no se puede producir", ha añadido.

El dirigente 'popular' se ha expresado así tras ser preguntado sobre si el PP estaría dispuesto a renovar el Poder Judicial tras las elecciones catalanas en el caso de no haber concesión de indultos. "No es (una condición) nueva ni deja de serlo: el PP ya se ha mostrado en contra de esa posibilidad", ha explicado. En esta línea, Montesinos ha advertido sobre la posibilidad de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez atraviese "esa línea roja". "Hoy el Gobierno debería dejar claro que no lo va a hacer, que no se va abrir esa posibilidad. Si eso ocurre, el PP lo denunciará alto y claro, y no favorecería en ningún caso poder llegar a un acuerdo", ha apostillado.

Además, el vicesecretario de Comunicación del PP ha insistido en la necesidad de que el Gobierno cumpla los tres requisitos planteados por el líder de su partido, Pablo Casado, antes de sentarse a negociar, y que pasan por retirar la reforma del sistema de elección, avanzar en la independencia del órgano y que Podemos no participe en la renovación. "En política la coherencia es importante. Casado ha planteado la disponibilidad de llegar a un acuerdo pero llegando a tres requisitos. El presidente sabe que si él quiere se desbloquea. Esta bloqueado porque Sánchez ha querido. La pelota está en el tejado del Gobierno de España, como ha estado siempre", ha zanjado.

Reivindica el legado de Juan Carlos I

Por otro lado, Montesinos se ha referido a la declaración ante la Agencia Tributaria para regularizar su situación fiscal del Rey emérito, Juan Carlos I, relacionada no con sus posibles bienes en el extranjero, sino con el uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo. "No voy a entrar en el juego de Podemos, de esa parte del Gobierno y cuyo único objetivo es erosionar las instituciones del Estado. Lo que quiero es partid de la base de que no vamos a entrar en el juego. Vamos a denunciar que desde dentro del Gobierno traten de erosionarlo", ha explicado.

Así, el dirigente del PP ha reivindicado el papel del monarca en la Transición española, gracias al cual hay "democracia y libertad". "Eso ocurrió gracias al Rey. Ese legado está ahí y lo vamos a defender alto y claro. A partir de ahí, este partido respeta las decisiones que esté tomando el Rey", ha apuntado. En este contexto, Montesinos ha defendido la presunción de inocencia del Rey emérito y ha dejado claro que el PP también respetará los procedimientos judiciales que pudiesen abrirse. Lo que no hará el PP, ha insistido, es criticar a las instituciones cuando no les gusta una decisión, como a su juicio hace Podemos.