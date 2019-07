Murcia: García Egea sienta a PP, Cs y Vox para llegar a un acuerdo de investidura

Apremiados por el reloj. Representantes de PP, Ciudadanos y Vox llevan reunidos desde primera hora de la mañana en la Asamblea Regional de Murcia, en Cartagena, para intentar llegar a un acuerdo que permita la investidura esta tarde del "popular" Fernando López Miras como presidente de la comunidad.

Según fuentes del PP en Génova, la reunión se ha iniciado alrededor de las 9.30 horas en una de las salas de juntas del parlamento murciano.

Al encuentro asisten, por parte del PP, su secretario general, Teodoro García Egea, junto al portavoz del equipo negociador del partido en la Región, José Miguel Luengo; por parte de Ciudadanos el diputado Miguel Garaulet, y por parte de Vox, su presidente en Murcia, Pascual Salvador, y el negociador de este último partido Luis Gestoso.

En la primera votación, Vox, PSOE y Podemos tumbaron la investidura de López Miras, que no logró la mayoría absoluta requerida. Para el segundo intento, programado para este jueves por la tarde, basta una mayoría simple para ser investido, más votos a favor que en contra, con lo que sólo haría falta que Vox se abstuviera.

La reunión supone un paso clave puesto que Vox exigía un acuerdo con PP y Ciudadanos y llevaba semanas reclamando a los naranjas que se sentaran con ellos para facilitar gobiernos tanto en Murcia como en la Comunidad de Madrid. Se trata de una foto a la que hasta ahora se había negado de plano el partido naranja.

Desde Ciudadanos han recalcado que la reunión sólo busca que Vox "entre en razón", pero insisten en que el acuerdo suscrito con el PP de Murcia es el único que existe y "no se va a modificar". "Ciudadanos no negocia acuerdos programáticos con Vox", ha resumido ante los periodistas en los pasillos del Congreso el exportavoz parlamentario de Cs y miembro de la Ejecutiva del partido, Juan Carlos Girauta.

Eso sí, ha venido a negar que está habiendo una reunión a tres bandas con PP y Vox para desbloquear la investidura en Murcia. "Será para tomarse un café", ha dicho Girauta, quien ha llamado a distinguir entre negociar "cosas parciales, "tomarse un café" o "irse a comer".

"Sí podemos hacernos una foto, como me la he hecho yo con Irene Montero cuando negociábamos, por ejemplo, la reforma electoral, pero lo que nosotros no hacemos son acuerdos programáticos más que con el PP en estos momentos y excepcionalmente con el PSOE en el caso de que acepten unas condiciones que son públicas", ha recalcado.

Preguntado sobre si será posible el acuerdo para hacer presidente a López Miras, el dirigente naranja ha indicado que eso depende de si Vox quiere un gobierno de centro derecha o de izquierdas. "En su mano está", ha rematado.

Fuentes de la formación naranja han querido dejar claro que el objetivo de ese encuentro no es otro que intentar que salga adelante el acuerdo de investidura en la Asamblea regional, que lo votará este jueves por la tarde, y que Vox "deje de hacer el juego" al PSOE y Podemos.