El PP asegura que varios dirigentes de Cs han llamado para unirse a sus filas. 

Las cartas comienzan a mostrarse tras la convulsión política vivida este miércoles. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha asegurado este jueves que "muchos dirigentes" de Ciudadanos se han puesto "en contacto de forma discreta" con la formación de Pablo Casado para ver si "pueden ir a un partido que es sólido", después de las mociones de censura presentadas este miércoles por los 'naranjas'.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Maroto ha sostenido que varios cargos de Cs han dicho basta y han contactado a los 'populares' para ampliar la base del partido toda vez Cs ya no les "representa más". "Lo iremos viendo en los próximos días, porque no vamos a decir que no a nadie que quiera incorporarse al proyecto de Isabel Díaz Ayuso o Pablo Casado", ha explicado. Maroto se ha expresado así tras ser preguntado si el movimiento del partido que lidera Arrimadas les aleja de futuras negociaciones políticas. "El hecho es cierto y es que cada vez que los votantes de centro-derecha votamos divididos, Sánchez se queda. Si pasa en Madrid, la izquierda gana en Madrid", ha alertado.

En esta línea, el portavoz del PP en la Cámara Alta ha señalado a Ayuso como una líder capaz de "representar distintas sensibilidades" en ese espacio. "No se trata de la relación con otros partidos: es que los madrileños se la juegan en estas elecciones, eligiendo entre libertad o socialismo", ha apuntado. Así, Maroto ha cargado contra la formación naranja por haber dado "un nuevo giro" en la dirección de su partido, y ha criticado a Arrimadas por haber ido en contra de sus propias declaraciones. "Hace unas semanas decía que quien estuviese pensando en desestabilizar gobiernos no tenía moral", ha recordado.

"Hace unas semanas decía que quien estuviese pensando en desestabilizar gobiernos no tenía moral"

Una decisión, ha continuado el dirigente del PP, que ha dejado "descolocado" el líder de los 'naranjas' en la Comunidad Valenciana, Toni Cantó, que este miércoles se mostró contrario a la estrategia de su partido, pidiendo una convocatoria urgente para trasladar su opinión a la ejecutiva. En este contexto, Maroto ha lamentado que haya "alguien en el PSOE y en Cs" que piense que la moción de censura sirve para paralizar un proceso electoral en la Comunidad de Madrid. "Esta situación de Cs y PSOE yendo de la mano es una decisión que sorprende", ha reconocido, para después cargar contra el "nerviosismo de la izquierda" en la capital, en una operación que, ha augurado, "no le va a salir bien".

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves que existe un gran "desencanto" entre dirigentes y afiliados de Ciudadanos con la líder del partido, Inés Arrimadas, y ha recordado que el PP es la "casa común" del centroderecha. Gamarra se ha expresado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, después de que el portavoz de los 'populares' en el Senado, Javier Maroto, haya revelado que muchos dirigentes de Cs se habrían puesto en contacto con ellos para unirse a sus filas tras las mociones de censura presentadas este miércoles.