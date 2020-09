El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha criticado este miércoles que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pida a la oposición que arrime "el hombro" mientras pone "la zancadilla" a la Comunidad de Madrid y a su presidenta, la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, García Egea se ha preguntado qué Pedro Sánchez se encontrará el líder del PP, Pablo Casado, en la reunión que ambos mantienen este miércoles en Moncloa, y que se enmarca en la ronda de reuniones con las fuerzas de oposición de para sondear posibles apoyos para la negociación de los Presupuestos Generales del Estado.

"El que pedía unidad o el que decía en el Corriere de la Sera que no iba a pactar nada con el Partido Popular", ha señalado García Egea, que ha lamentado que Sánchez no haya contado con el líder de la oposición pese a que los 'populares' siempre han estado "con la mano tendida". De hecho, García Egea ha recordado que el PP ha apoyado "tres decretos de alarma y ocho decretos económicos sin pedir nada a cambio", y ha puesto de ejemplo a Portugal para lamentar la relación del Gobierno con la oposición. "Allí, el primer ministro consensua todo con la oposición. En España, Sánchez consensua todo con el vicepresidente Iglesias", ha añadido.

Se pronunciarán sobre los PGE cuando los vean

Así, el secretario general del PP ha explicado que la formación liderada por Casado emitirá una opinión acerca de los PGE cuando esté "encima de la mesa". "Tenemos unos Presupuestos fantasma: ni un solo papel, ni un dato, ni una previsión económica. Lo único que sabemos es que el Gobierno quiere quedarse con el esfuerzo de muchos ayuntamientos para mantener el gobierno mas caro de la historia", ha criticado.

En esta línea, el dirigente del PP ha lamentado que Sánchez pida al PP "arrimar el hombro" al tiempo que critica la gestión de la pandemia de la propia Díaz Ayuso. "Creo que Sánchez no puede pasar de tener toda la responsabilidad de un estado de alarma a dejar de tener toda la responsabilidad y delegarla", ha asegurado. García Egea se ha expresado así después de que Sánchez señalase que "los niveles de rastreo y las capacidades estratégicas de algunas comunidades autónomas tienen que mejorar". Sánchez dijo que no quería "juzgar" ni entrar en el debate de quién es responsable, pero que la evolución de la epidemia no es igual en todos los territorios.

"Esto no ocurre en ningún país del mundo. En ningún país el presidente echa la culpa de lo que ocurre. Estamos sufriendo uno de los peores rebrotes de Europa. Sánchez debería analizar si las medidas que está tomando son las adecuadas", ha apuntado García Egea, para después señalar que el Ejecutivo no puede ejercer "dejación de funciones".