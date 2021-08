El PP exige a Sánchez salir del "búnker" para "dar la cara" por el precio de la luz

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha exigido al presidente del Gobierno que salga del "búnker" y a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, que comparezca en el Congreso para que den "la cara" tras una "semana horribilis" en el precio de la luz. Así lo ha señalado, en declaraciones recogidas por Europa Press, durante su visita a Villafranca del Bierzo (León). "Antes nos preguntábamos a qué hora vamos a comer. Y ahora nos preguntamos a qué hora vamos a poner la lavadora o si nos tenemos que levantar las cuatro de la mañana para ponerla", ha ironizado la dirigente 'popular'.

Pastor ha exigido al Gobierno que "vuelva" de sus vacaciones y se "preocupe" de los problemas de los españoles. "Sánchez tiene que dar la cara porque tiene un Gobierno que lo que hace es tener ocurrencias cada día", ha lamentado. En este punto, ha invitado al Ejecutivo central a que, si no quiere gobernar, convoque elecciones, porque el PP está dispuesto a ponerse "al frente" del Gobierno y "dar soluciones a los problemas reales de la gente".

Al hilo de este argumento, ha insistido en que Sánchez debe salir del "búnker", que la ministra de Transición "dé la cara" en el Congreso y convoque de forma "urgente" la Diputación Permanente para que acuda a la Comisión de Medio Ambiente y Transición y ponga "sobre la mesa" medidas para que en el recibo de la luz "no se pague por lo que no se consume". "No podemos pagar más de un 60% de impuestos en el recibo de la luz", ha criticado para ironizar sobre "las ocurrencias" del gobierno y sus socios que, ha apuntado, están "a la gresca".

"Ya sé que les encanta decir que la culpa la tendría, no sé si los Reyes Católicos... pero este Gobierno lleva tres años y es el que tiene, no sólo que dar explicaciones, sino poner medidas conducentes a que baje el recibo de la luz que afecta a la gente más humilde, a los autónomos, a la señora que tiene una peluquería, al que tiene un restaurante, a todo al que tiene una heladería y desde luego, también a toda la industria de nuestro país, que es mucho menos competitiva", ha ahondado.

Por último, Pastor ha afeado al Gobierno porque esta situación ya la tienen resuelta, para concluir asegurando que a los españoles que lo "único" que les falta es que el Ejecutivo se parezca, "cada vez más", a los "gobiernos populistas" y que haya "cortes de luz".