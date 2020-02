El PP desdeña el rechazo de Alonso y firma el pacto con Cs en el País Vasco

PP y Cs han acordado esta tarde concurrir en coalición a los comicios del País Vasco del 5 de abril pese al rechazo del presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, que considera el pacto inasumible y mantiene que de momento no plantea dimitir en su cargo.

La firma del acuerdo se ha producido a pesar de que Alonso había comunicado a la dirección nacional de su partido que no estaba dispuesto a rubricarlo y cuyo contenido ha conocido por la prensa y no lo comparte, mientras que fuentes de su entorno recuerdan que "es el candidato" en Euskadi, ya que el Comité Electoral le designó para dicho fin el pasado 11 de febrero. Fuentes del PP no han adelantado si Alonso encabezará la lista para las elecciones del 5 de abril en el caso de que persista en su negativa a sumarse al pacto y han dejado claro que el acuerdo no tiene marcha atrás, que la coalición está firmada y que tendrá que ser Alonso el que decida aceptar los términos suscritos.

En medio de la polémica, el propio PP vasco ha manifestado en su cuenta de Twitter que siempre han defendido una coalición con Cs para reforzar una alternativa constitucional en el País Vasco, pero que "queda tiempo para ajustarlo a la realidad del proyecto de centro derecha que lidera". Posteriormente ha comunicado en otro tuit que la Junta Directiva Regional analizará la coalición con Cs: "Vamos a defender nuestro proyecto, nuestra historia y nuestra trayectoria, abierta a ser fortalecida desde nuestras señas de identidad y frente al nacionalismo", añaden.

Siempre hemos defendido una coalición con Cs para reforzar una alternativa constitucional en el País Vasco. Queda tiempo para ajustarlo a la realidad del proyecto de centro derecha que lidera @ppvasco en nuestra tierrra.#NosUneLaLibertad pic.twitter.com/YGcMan5jLM — PP Vasco (@PPVasco) February 21, 2020

Esta tarde, PP y Ciudadanos han emitido un comunicado conjunto para anunciar el pacto y en el mismo se explica el acuerdo entre ambos partidos, pero no se menciona a Alonso como candidato en las listas. Solo aclaran que la dirección del PP será quien designe al candidato para los comicios vascos, mientras que garantiza "dos puestos de salida para Cs" en las listas electorales, tal y como ambas formaciones acordaron ayer.

Sobre el acuerdo, que se cerró ayer cuando Ciudadanos anunció que se situaría en los segundos puestos de las listas por Álava y Bizkaia a candidatos de su formación, los populares vascos dicen de momento que es "inasumible" porque "no responde a la realidad" de la representación que tienen ambos partidos en Euskadi. Reivindican, además, una "trayectoria de décadas" en Euskadi frente a un partido como Ciudadanos que no tiene ninguna representación en las instituciones vascas.

La coalición se presenta a los comicios bajo el nombre de "PP + Cs" y, según ambas formaciones, tiene "como objetivo capital la unión del espacio constitucionalista en el País Vasco y el fortalecimiento de la unidad, la igualdad y la libertad". Argumentan que han decidido sumar fuerzas "para afrontar de manera eficaz la amenaza del nacionalismo" y, para ello, manifiestan su compromiso "de respetar los regímenes forales de los territorios de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya", como recoge la Constitución.

En el acuerdo ha quedado plasmada "la aceptación del concierto económico vasco como instrumento vigente para asegurar la libertad, estabilidad, cohesión y desarrollo de los ciudadanos del País Vasco" y se reclama que el cálculo del cupo se haga desde los principios de "máxima transparencia y respetando la solidaridad entre todos los españoles".

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, se ha felicitado este viernes en un acto en Barcelona por el pacto entre su formación y el PP y ha destacado que "por fin" las fuerzas constitucionalistas se ponen de acuerdo para hacer frente "al yugo nacionalista" en el País Vasco, al tiempo que ha asegurado que cada partido "mantiene obviamente su espacio político". Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, ha escrito en Twitter sobre el acuerdo: "Sumamos fuerzas en favor del constitucionalismo con un proyecto de futuro para todos los vascos".