El PP gallego propondrá a Feijóo como senador tras la renuncia de Juan Serrano.

El senador gallego del PP por designación autonómica, Juan Serrano, presentará este lunes 9 de mayo su renuncia al cargo y el grupo popular en el Parlamento de Galicia propondrá al presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, para ocupar la vacante que deja en el Senado. Así, el nuevo líder 'popular' se garantiza una plataforma institucional para tratar con Pedro Sánchez.

Se formalizará así en los próximos días la salida de Feijóo de la Xunta de Galicia, se finalizará el proceso de su relevo en el PP de Galicia y se activará su llegada a la Cámara Alta. En el marco de esta renovación, también está previsto que mañana renuncie como senadora por designación autonómica Elena Muñoz y la persona propuesta para sustituirla será Miguel Tellado.

En su último acto como líder de la Xunta, el nuevo presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que el "único pegamento" del Gobierno es la crítica al PP y ha augurado que los ciudadanos tienen "hambre" de cambio político ante la "opacidad" del Ejecutivo de Pedro Sánchez que ha hecho de la "crisis su estado natural". Así lo trasladó en la clausura del XIII Congreso del PP de Pontevedra que ha reelegido a Rafa Domínguez como presidente del PP local. Además de Feijóo, también le han arropado el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, el presidente provincial del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, y la diputada popular Ana Pastor, entre otros.

"El Gobierno está obsesionado con los problemas internos y no es capaz de ver las necesidades y urgencias de las familias", aseguró el todavía presidente en funciones de Galicia, que ha mostrado su preocupación por "el grado de opacidad" del Gobierno, en relación con el espionaje con Pegasus. "No explica cómo lo hace, quién manda hacerlo y con qué resultados", añadió. Asimismo, ha criticado que el Ejecutivo de Sánchez anunciara en una rueda de prensa a las 9.30 horas que el teléfono del presidente y de la ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido espiados en mayo y junio de 2021 con el programa israelí "solemnizando el espionaje". "Me preocupa el grado de inseguridad y debilidad que traslada el Gobierno al conjunto de la comunidad internacional", enfatizó el líder 'popular'