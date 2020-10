El PP insiste en la alarma de 8 semanas y critica que se "amordace" al Congreso

El Partido Popular no cede. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha vuelto a insistir en que, la línea roja para el apoyo del partido conservador a la propuesta de estado de alarma del Gobierno central es el plazo de ocho semanas -frente a los seis meses que planteó el Ejecutivo de coalición-. "No se puede amordazar al Congreso", ha zanjado Gamarra antes de criticar que "el presidente, Pedro Sánchez, tiene alergia al control parlamentario".

Es este último, precisamente, el caballo de batalla del principal partido de la oposición. La propuesta del PP es clara y su denuncia no queda ahí. La portavoz ha afeado, en su comparecencia de este martes, que no sea el propio Sánchez, sino el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien comparezca este jueves ante el Pleno de la Cámara para informar del decreto del estado de alarma y solicitar su prórroga, en principio, hasta el próximo mes de mayo.

En una rueda de prensa en el Congreso, Gamarra ha cargado contra Sánchez por "escudarse" en el titular de Sanidad y ha indicado que el Ejecutivo no ha dado ninguna explicación para justificar esta decisión. "El presidente del Gobierno es el máximo responsable de la acción política", ha enfatizado la portavoz 'popular', quien no ve "justificación alguna" para que no sea él quien asuma esa comparecencia.

Gamarra ha defendido que debe ser el jefe el Ejecutivo quien acuda a la Cámara a exponer las "limitaciones a las libertades públicas" que supone el nuevo estado de alarma, una medida, que, a su juicio, evidencia "el fracaso" del Gobierno en la "política sanitaria y legislativa".

La portavoz del PP también ha aludido al debate sobre los PGE. "No podemos admitir que un Presupuesto que llega tarde y es importante se le hurte el debate parlamentario de este país. Tenemos un presidente que tiene alergia al control parlamentario", ha concluido. Gamarra, además, se ha mostrado contundente en el asunto de los cambios en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "No se dan las condiciones" para negociar la renovación del órgano "porque el PSOE Y Unidas Podemos siguen sin retirar del Congreso su propuesta para rebajar las mayorías en la elección de los vocales del órgano de gobierno de los jueces".