El PP insiste en que se reúna la Mesa del Congreso para tratar el voto de Casero

Las quejas desde el Partido Popular se multiplican. El grupo parlamentario ha mostrado su desconcierto a última hora de la tarde de este viernes de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no haya tomado ninguna acción tras la polémica votación del decreto ley de la reforma laboral y ni siquiera haya respondido a sus demandas de que reúna de forma urgente a la Mesa de la Cámara para tratar la "anomalía" en el voto de su diputado Alberto Casero. Ante su pasividad, ha vuelto a exigirle que convoque al órgano de gobierno de la Cámara.

El Pleno del Congreso ratificó este jueves el citado decreto ley gracias a que Casero votó a favor de la convalidación. La norma salió adelante por 175 votos frente a 174. Sin embargo, Casero sostiene que él votó que no, pero el sistema de votación telemática del Congreso contabilizó su voto como un sí. El PP denuncia que han pasado ya "más de doce horas" sin que Batet haya respondido a sus reclamaciones ni realizado "actividad alguna" en el sentido solicitado por el primer partido de la oposición.

Incumplió la norma

Por eso, en un nuevo escrito firmado por la vicepresidenta segunda de la Mesa del Congreso, Ana Pastor, y el secretario cuatro, Adolfo Suárez Illana, y recogido por Europa Press, le reitera su petición de que reúna de urgencia a este órgano.

Tal y como ha planteado el PP en los distintos escritos que ha registrado en las 24 horas posteriores a la votación, se reafirman en que se vulneró el derecho al voto de Casero e insisten en que Batet incumplió la resolución de la Mesa sobre el voto telemático por no convocar a este órgano cuando se le comunicó la "anomalía" en el voto de Casero. Además, Pastor y Suárez Illana recalcan que, en contra de lo manifestado por Batet ante el propio Pleno del Congreso tras la votación del decreto, la Mesa no pudo analizar esa "anomalía" ante de la votación porque no se reunió.