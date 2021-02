El PP lanza un aviso a Vox si tensa la cuerda: "Será colaborador de Sánchez"

La tensión política tras la sesión de control da sus últimos coletazos. La portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cuca Gamarra, ha advertido este viernes a Vox sobre la "tentación" de tensar su relación con los 'populares' en las comunidades autónomas en las que gobiernan juntos tras la "euforia" de los resultados electorales en Cataluña, porque se estaría convirtiendo en el "colaborador necesario" del Gobierno de Pedro Sánchez.

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Gamarra ha dejado claro que la "alternativa" al PSOE sigue siendo el PP y ha asegurado que "todos aquellos que no trabajen de manera constructiva" para dar estabilidad a los gobiernos autonómicos estarán actuando "en perjuicio" de los ciudadanos. "Si Vox entra en ese círculo estará apoyando a Sánchez e Iglesias como hicieron con los fondos europeos. Esto no es un juego de niños ni hay que frivolizar con la estabilidad de los gobiernos de las CCAA. Esto exige seriedad. Si alguien cae en tentación por un momento de euforia de caer en esos juegos no debe olvidar que estará defraudando a los ciudadanos y fortaleciendo un proyecto populista y comunista de izquierdas", ha sostenido Gamarra.

Así, y preguntada si el liderazgo del líder del PP, Pablo Casado, ha quedado tocado tras el fracaso electoral en Cataluña, Gamarra ha sido tajante: "El PP es mucho PP y el presidente es mucho presidente. Y a eso nunca hay que perderle el respeto". Además, a su juicio el resultado de unos comicios autonómicos nunca pueden ser extrapolables a nivel nacional. Por eso, ha recordado como otros partidos tuvieron un "buen resultado" en Cataluña. "Y miren ahora dónde están", ha señalado, en alusión a Ciudadanos, que ganó las elecciones de 2017 con Inés Arrimadas al frente.

Precisamente, la portavoz 'popular' también se ha referido a la formación naranja y a una hipotética fusión con el PP. "Nosotros no pensamos en absorber a nadie", ha señalado Gamarra, que ha explicado que su formación tiene un proyecto "más ambicioso" y que va "más allá" de fagocitar a Cs. En esta línea, Gamarra ha incidido en que "no se trata de acuerdos entre partidos" sino de un proyecto, "el del PP", que ha gobernado España con resultados demostrables. "Somos capaces de volverlo a hacer. Pero de volverlo a hacer en una sociedad distinta, en otro siglo. Nuestro objetivo es un proyecto político amplio, de puerta ancha, donde quepamos muchas más personas", ha añadido.

Cuestionada por las declaraciones de la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo en una entrevista en 'El Mundo', en las que dudaba de la capacidad de Casado para reconstruir el constitucionalismo, Gamarra ha preferido guardarse lo que piensa de sus palabras "por respeto" a sus compañeros. "Y porque tenemos algo mucho más importante que lidera Pablo Casado", ha continuado, recalcando la ambición de la directiva del PP para que España tenga una alternativa a Pedro Sánchez. "Y esa se llama Pablo Casado, sin lugar a dudas", ha zanjado.