El PP llama al Gobierno a negociar el CGPJ y el TC para que Lesmes no dimita

El Partido Popular ha hecho un nuevo llamamiento al Gobierno para negociar la renovación tanto del Consejo General del Poder Judicial como del Tribunal Constitucional para que el presidente del Consejo, Carlos Lesmes, "no tenga que marcharse a ninguna parte" ante el ultimátum por el que dimitirá esta semana si no ve una posibilidad de acuerdo clara. El vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha hecho este emplazamiento desde Onda Cero, donde este lunes ha denunciado desplantes del Ejecutivo, con el que el partido de Alberto Núñez Feijóo no ha establecido nuevos contactos tras la visita del comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, la pasada semana.

Desde Cáceres, donde ha acudido al XXV Congreso de la Empresa Familiar, Feijóo ha apuntado que el comisario europeo sostuvo que es necesario modificar el modelo de elección para "adecuarlo al espíritu europeo", en línea de lo que defiende su partido. El líder del PP ha argumentado además que su formación ha aceptado las "reglas del juego", el modelo vigente, aunque no lo comparta y está dispuesto a acabar con más de cuatro años de bloqueo a renovar el CGPJ con el actual sistema.

Sin embargo, los populares piden "algún tipo de compromiso" para una reforma consensuada que dé más peso a los jueces en la elección de los vocales, y condicionan con varios requisitos la renovación más inmediata, como la de evitar las puertas giratorias. La actual dirección del PP solo se hace responsable de los seis meses de bloqueo transcurridos desde que Feijóo tomó las riendas del partido, achacando el resto del desacuerdo a sus predecesores.

Este partido niega que esté poniendo excusas para no negociar y argumenta que han hecho todos los esfuerzos posibles "para deshacer el nudo", mientras que al otro lado el Gobierno, que no quiere cambiar el sistema vigente y exige cumplir el mandato constitucional, impulsó la reforma del CGPJ para renovar el TC, rompiendo el diálogo, según los populares. Aun así, insisten los populares en negociar, al tiempo que advierten del poco margen que les deja la negativa de la otra parte. Lo ha verbalizado este lunes en rueda de prensa Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP: "Por nuestra parte es difícil hacer algo más, si la otra parte no quiere atender".

El PP vincula además el pacto del CGPJ con la renovación negociada del tercio correspondiente del Tribunal Constitucional, donde el Gobierno debe designar a dos magistrados y el CGPJ a otros dos. Los de Génova admiten que el Ejecutivo tiene la última palabra a la hora de elegir a sus dos magistrados, pero pide conocer los nombres para que el CGPJ pueda hacer sus nombramientos de forma que existan contrapresos.

Miedo a perder confianza en el tribunal

El principal partido de la oposición advierte de que podría darse una mayoría inédita de siete progresistas frente a cuatro jueces conservadores, lo que provocaría una pérdida de confianza en este tribunal de garantías en "una parte del espectro político". Además, hacen valer la quinta vacante del Tribunal Constitucional, la de Alfredo Montoya, que al renunciar en verano por motivos de salud dejó un hueco que según los populares "corresponde" al bloque conservador. En este caso es el Senado el que debe cubrir la plaza, lo que obliga a un pacto entre los dos principales partidos.