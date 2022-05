El PP mantendrá su sede en Génova: "Los edificios no tienen culpa de nada". 

El coordinador general del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que el partido tiene "la intención" de continuar trabajando desde su sede nacional en Génova y ha defendido que los edificios "no tienen culpa de nada", en alusión a la corrupción. "Los edificios no tienen culpa de nada y la intención es seguir aquí", ha indicado Bendodo en rueda de prensa, donde ha señalado también que "la sede es propiedad de sus afiliados". El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ya no contemplaba en abril la venta de la sede sita en la madrileña calle Génova, después de que su antecesor, Pablo Casado, anunciara que la formación dejaría el histórico edificio para romper con el pasado y la corrupción.

Lo hizo justo tras conocer la debacle del PP en las elecciones catalanas y la misma semana que arrancaba en la Audiencia Nacional el juicio por el presunto pago de las reformas de la sede con dinero negro. En octubre, la Audiencia Nacional condenó al extesorero Luis Bárcenas a dos años de cárcel y al PP como responsable civil por pagar las obras de Génova con la 'caja B'. La puesta del cartel de 'se vende' a principios de 2021 despertó el interés de un destacado grupo de fondos de inversión y compañías inmobiliarias, que no tardarón en intentar abrir negociaciones para comprar o adquirir el edificio de más de 10.000 metros cuadrados con siete plantas, un ático, un sobreático, dos plantas de garaje y tres ascensores, ubicado en pleno centro de Madrid.

La operación, sin éxito que se sepa, estuvo capitaneada por el secretario general del PP, Teodoro García Egea, a cuya puerta llegaron a llamar Arcano Partners, CBRE, Blackstone o John Taylor, entre otros, según adelantó La Información y que podría haber obtenido hasta unos 36 millones de euros en caso de prosperar una operación de venta u haber obtenido unos ingresos de entre 140.000 y 160.000 euros euros mensuales por arrendarla. De hecho, el equipo llegó a contar con una preselección de inmuebles candidatos donde instalaría la nueva sede del PP con la intención de comenzar una nueva etapa el pasado verano, que nunca llegó a materializarse porque Egea aparcó la búsqueda por la negociación con Moncloa para renovar el CGPJ y otros órganos constitucionales.

El edificio es la sede nacional del grupo desde febrero de 1983. El partido entró como inquilino meses después de que Alianza Popular y el PDP de Manuel Fraga ganaran las elecciones generales de octubre de 1982, en las que el colectivo pasó de 10 a 107 diputados y se planteó la necesidad de contar con mayor espacio. Aunque no fue hasta 2007, que en aquel momento estaba en manos de Mafre, cuando el partido compró las nueve plantas por casi 137 millones de euros. La decisión de mantener la sede en este edificio, que ya representa una piedra angular para los 'populares' se produce tras el desembarco de Feijóo y la remodelación de la cúpula tras la crisis interna que desembocó en la salida de Pablo Casado y su número dos, Teodoro García Egea.