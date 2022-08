El PP pide a Sánchez rebajar al 5% el IVA del gas como ya hizo con la electricidad. 

El Partido Popular (PP) da un paso más en sus propuestas de ahorro energético y pedirán al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que baje el IVA del gas al 5%, como ya hizo con la luz pese a "reírse" de la propuesta que le trasladó el principal partido de la oposición. Así lo ha asegurado el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, quién defiende que el "dinero extra" recaudado por la inflación debe ir a la "casa de los ciudadanos y no a la caja del Gobierno". Maroto lo ha adelantado tras la reunión de la Junta de Portavoces, donde ha reiterado sus declaraciones en 'TVE' y 'Telecinco' de esta mañana, recogidas por Europa Press. En concreto, será Alberto Núñez Feijóo, quién lo propondrá en el próximo cara a cara con Sánchez en el Senado que el Gobierno adopte esta rebaja del IVA en el gas desde el 21% al 5%. Además, ha insistido en que tiene que bajar el IRPF para hacer frente a los tres meses con el IPC por encima del 10%.

"El PP fue quien propuso la rebaja del 5% de la luz y se rieron de la propuesta que terminaron aceptando", ha apuntado Maroto, recordando la intervención de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, cuando en el Senado habló de medidas "cosméticas". El portavoz 'popular' ha reiterado que Feijóo busca un debate "sereno" que, en contra de lo que dice el Gobierno, sí le ha prestado el apoyo cuando se abordaron las medidas de ahorro energético en el Consejo Europeo o en la última conferencia de presidentes autonómicos. "Hay medidas en la buena dirección que Europa está tomando", ha apostillado.

Maroto ha criticado que Sánchez anunciara como "primera medida estrella" para ahorrar en el contexto de la guerra de Ucrania que los españoles debían quitarse la corbata o apagar la luz de los escaparates. En este sentido, ha añadido que el presidente está "incómodo" en debatir con Feijóo y, por esta razón, va "a remolque". "Nos molesta mucho cuando dice que todos los problemas son por la guerra de Putin, hay problemas que arrastramos desde antes", ha comentado, señalando que el IPC en España está por encima de otros países como Alemania, Italia y Francia, lo que repercute en productos básicos como la cesta de la compra o los libros de textos de los escolares.

En su opinión, el Ejecutivo está premiando "recaudar, recaudar y recaudar" a base del IVA, pese a que "ningún Gobierno en Europa" mantiene el impuesto del gas al 21%. Además, Maroto ha sostenido que Sánchez se contradice cuando propone medidas de ahorro y luego usa el avión Falcon para sus desplazamientos. Maroto ha respaldado medidas "a medio plazo" como la construcción del gasoducto entre España y Francia, abordado el pasado martes entre Sánchez y el canciller alemán, Olaf Scholz, porque hay que ser solidario con este país ante su mayor dependencia a Rusia. Dicho esto, ha reiterado que el PP también quiere apostar por "centrales nucleares seguras", como están haciendo otros países.

En este sentido, Feijóo ha lanzado un órdago contra la gestión de Sánchez, al asegura que se combina "la irresponsabilidad en política energética con una irresponsabilidad política en Asuntos Exteriores". El líder de los populares ha manifestado que ese fracaso energético -"uno de los mayores" de Pedro Sánchez- se debe al hecho de haber limitado "irresponsablemente la capacidad de producción energética en España". Ha asegurado que mientras otros países potencian centrales térmicas, en España se cierran todas; que en otros lugares se incide en energía hidráulica, pero en el territorio nacional no, y que en otros ámbitos se señala la energía nuclear como verde, y aquí se da un plazo de finalización a las nucleares, que generan un 20% del consumo.

El dirigente popular ha indicado que España pierde competitividad y que el "voltantazo" en política exterior ha conseguido que uno de los grandes países proveedores de gas, Argelia, que era además el que más vendía a España, haya pasado ahora a vender a Italia y a alcanzar acuerdos con Francia. También ha dicho que la política exterior "impacta negativamente" en la política energética de España, y que Sánchez debería haber viajado a Argelia antes de tener problemas con ese país. Y ha recordado que después de que el PP fuera acusado de catastrofista, ahora se advierte un otoño y un invierno muy duros y que "Sánchez siempre hace lo mismo, primero desprecia lo que diga el PP y niega la realidad, y cuando la realidad negada se convierte en evidente, llegan tarde a buscar soluciones".

Según Feijóo, España compra ahora más gas a Rusia que a Argelia, lo que ha calificado de "política energética al revés", y ha pedido a añ jefe del Ejecutivo que apueste por ayudas y bonificaciones a quienes bajen su consumo energético y ponga a trabajar todas las fuentes de energía. Y ha señalado que aunque haya bajado el combustible, el resto de productos ha subido tres décimas y que la inestabilidad del Gobierno central "no es culpa de Putin".

La respuesta del Gobierno a esta propuesta no se ha hecho esperar. La portavoz del Ejecutivo español, Isabel Rodríguez, ha aseverado que la "prioridad" en todo el mundo ahora es reducir el consumo energético y hacer frente al "chantaje" de Putin. La ministra ha subrayado que el Gobierno ya está haciendo "un esfuerzo sin precedentes" y es el tercer país europeo que más dinero público destina a combatir las consecuencias de la guerra. Al respecto, ha recordado que se han aprobado dos decretos con medidas y se han puesto en marcha ayudas para "salvar" la economía de las familias y los autonómos, además del esfuerzo en materia impositiva para rebajar la factura de la luz. "Los que hacen este tipo de propuestas deberían escuchar bien cuáles son las prioridades en el mundo y en Europa. Y la prioridad hoy es que el chantaje de Putin no sea efectivo y consigamos reducir el consumo energético", ha recalcado, antes de añadir: "Sobre eso no he escuchado ninguna propuesta".

El PP celebra el debate

Posteriormente, en rueda de prensa desde el Senado, el portavoz 'popular' en la Cámara Alta ha precisado que el PP "celebra" que Sánchez quiera debatir con Feijóo, insistiendo en el "recelo" y la "inseguridad" del presidente ante la cita. "Estamos encantados", ha incidido Maroto, que no obstante ha recalcado que el PP cree que el debate "debe ser más completo" y no estar "acotado" a temas energéticos. Asimismo, ha garantizado que el PP "va a hacer propuestas" y que la "actitud" del líder 'popular' "va a sorprender al PSOE" porque no "insultará al adversario". "Soluciones sencillas y eficaces, de sentido común, así es como va a encarar Feijóo la sesión", ha añadido. "Esperamos que Sánchez venga con la carpeta de insultos muy pequeña y la carpeta de propuestas muy grande", ha remachado.