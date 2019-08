El PP plantea que Sánchez se aparte y que el Rey proponga un nombre de consenso

Como respuesta a las declaraciones del Rey, el número dos del PP, Teodoro García Egea, ha dicho que "el único elemento de bloqueo" es Pedro Sánchez y ha planteado que el líder socialista pueda dejar paso para que el Rey pueda proponer a otro candidato "de consenso".

Según Egea, ese candidato podría surgir incluso de una "alianza" de partidos constitucionalistas (PP y Cs) y contar con la abstención de otras fuerzas, también del PSOE. "El problema es, como siempre, Pedro Sánchez, que no consigue aglutinar en torno a él una mayoría y es el elemento de bloqueo de la democracia española", ha destacado García Egea en una rueda de prensa en Santander.

Mira también Atasco en la renovación del CGPJ: ocho meses de bloqueo sin solución a la vista

A su juicio, en la situación actual, tras la investidura fallida, el Rey podría proponer otro candidato "de consenso". "El dilema no es, como quieren hacer ver algunos, si Pedro Sánchez o elecciones. El dilema puede resolverse impulsando otro candidato", ha considerado.

Ha apuntado "incluso" a "una alianza de los constitucionalistas, del PP y Cs, con la abstención del resto de partidos constitucionalistas y del PSOE". El secretario general ha afirmado que ni el PSOE ni Pedro Sánchez "son de fiar" y ha dicho que por eso "el PP no puede abstenerse ante una segunda investidura".

Pedro Sánchez ha evitado dar declaraciones sobre lo que ha dicho el Rey al señalar que esperaba que los partidos puedan encontrar una "solución" ala situación política española antes de ir a nuevas elecciones. El ministro de Fomento en funciones, José Luis Ábalos, ha señalado que no ve las palabras del monarca como una injerencia, sino que cree que el monarca "trata de lanzar un mensaje justamente de moderación y gobernabilidad".

"No se trata de ninguna injerencia en la medida en que no opina, como debe ser. Creo que es una apuesta por la estabilidad del país; una de las funciones del Jefe de Estado es la moderación de los poderes y creo que trata de lanzar un mensaje justamente de moderación y gobernabilidad, que no es sino fortalecer la institucionalidad en este país", ha sostenido.

En este contexto, ha apuntado que es algo que al monarca "le compete" dentro de sus funciones. "Otra cosa es que se aventurara a decir quién, cómo y de qué forma", ha puntualizado.