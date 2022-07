El PP plantea que la tarifa regulada de la luz sea fija para disminuir su volatilidad. 

El PP ha propuesto una reformulación de la tarifa regulada de la luz del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) con tarifas fijas durante un año y precios de la energía vinculados a los mercados a plazo y a la previsión del regulador. Esta medida reduciría la volatilidad en la factura de la luz, esgrime el PP, que a la hora de redefinir la tarifa regulada pide "atención a los consumidores vulnerables severos" y "medidas fiscales de rebajas de impuestos". Así lo plantean los 'populares' en una de sus propuestas de resolución al Debate sobre el estado de la Nación, en la que piden extender la vigencia de las rebajas fiscales vigentes a la electricidad y facilitar otras rebajas fiscales en el IRPF y el IVA a sectores más afectados por la crisis de precios y de costes energéticos.

PERTE para la industria electrointensiva

Asimismo, el PP plantea alargar la vida útil de las cinco centrales nucleares operativas y reducir los impuestos a esta tecnología, y modificar el Plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC) "para mantener todas las tecnologías disponibles a su máximo potencial de capacidad". Además, proponen aprobar con urgencia un nuevo estatuto electrointensivo y gasintensivo, incluyendo al sector de las baterías de plomo y contemplar un nuevo Proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (Perte) de consumidores de muy alto consumo de energía eléctrica y gas.

Más ayudas sociales

En sus propuestas de resolución, el PP insiste en ajustar los tramos del IRPF a la inflación, deflactando los tres primeros tramos de este impuesto, ajustando las retenciones y estableciendo un nuevo mínimo personal y familiar exento, específico y temporal, que decrezca conforme aumente las rentas del ciudadano. También rebajas de impuestos y deducciones fiscales en un plan dirigido a los más vulnerables, para los que pide aumentar las partidas del Fondo de ayuda europea para personas más desfavorecidas (FEAD) y el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales.

Por otro lado, el PP llama al Gobierno a volver a presentar una senda de estabilidad presupuestaria y que la cláusula de salvaguarda "no sea coartada para eludir un año más las reglas impuestas por la Ley de Estabilidad". Asimismo, pide detallar las medidas y el ritmo con el que quiere cumplir su estrategia fiscal "acorde con las orientaciones presupuestarias que determine la Unión Europea".

En este mismo sentido, pide elaborar unos Presupuestos "realistas, eficaces para combatir la crisis y no para contentar a sus socios parlamentarios" con fundamentos "sólidos" y "válidos y perdurables durante todo el ejercicio" y que así "no queden invalidados al cabo de unos meses". En materia de transporte, los 'populares' plantean recuperar los servicios ferroviarios que se prestaban antes de la pandemia de Covid-19 y que siguen suspendidos, así como retirar la propuesta de mapa de concesiones en el transporte de autobús, convocando una nueva conferencia sectorial para debatir otro "que no perjudique a la España despoblada".