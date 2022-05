El PP quiere datos "más precisos" sobre Pegasus y cuestiona que se sepa ahora. 

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo considera que el Gobierno debe ofrecer información "más precisa" sobre el supuesto espionaje al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles y cuestiona que, cuando el llamado 'caso Pegasus' se investiga desde hace más de un año, la infección de esos dos móviles se conozca justo ahora cuando el Ejecutivo está inmerso en plena crisis con ERC, uno de sus principales socios de investidura, según han indicado fuentes de la dirección del partido.

"¡Bendita casualidad para el Gobierno!", han resumido fuentes del la cúpula del PP que han asistido este lunes al acto institucional que ha organizado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, con motivo del Día de la Comunidad de Madrid en la Real Casa de Correos, en la Puerta del Sol. El propio Feijóo ha admitido que llevan 15 días "hablando de espionaje" y que les ha "sorprendido" que el Gobierno "hoy" interrumpiera su agenda para informar de que han podido ser "víctimas de escuchas con el programa Pegasus". Así, ha advertido de que no deja de ser "una casualidad política no menor" que esto aparezca cuando el Ejecutivo está "en pleno debate con los independentistas y su estabilidad".

Los 'populares' aseguran que no quieren hacer de este tema un "campo de batalla" para "desgastar" al Gobierno de Pedro Sánchez, máxime cuando son un partido de Estado y no pretenden "debilitar" al Gobierno con asuntos de seguridad nacional. Por eso, las fuentes consultadas ya anticipan que quieren información y no descartan presentar iniciativas parlamentarias en el Congreso, a la vista de cómo evolucionen los acontecimientos.

"Esperamos explicaciones extensas, precisas y rápidas", añaden, para subrayar que en este caso lo más importante es la "transparencia". De hecho, en la cúpula del PP consideran que debería haber más interlocución entre el Gobierno y el primer partido de la oposición en un asunto como éste. "Las cosas del Estado se tienen que informar y la seguridad del Estado debe formar parte de ese diálogo", afirman las mismas fuentes, que señalan que han conocido la infección de los móviles de Sánchez y Robles por una llamada del jefe de gabinete de Pedro Sánchez a la jefa de gabinete de Alberto Núñez Feijóo.

Por lo pronto, esta miércoles está prevista la comparecencia de Robles en la Comisión de Defensa del Congreso para hablar sobre el presunto espionaje a los independentistas con el sistema Pegasus y esta semana también podría producirse -aún no hay fecha cerrada- la de la directora del CNI, Paz Esteban, en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso.

Es "raro" el asunto Robles

En las filas del PP hacen hincapié en la "casualidad" de que la infección por Pegasus de los móviles de Sánchez y Robles salga en este momento, cuando el Gobierno está "más débil", después de una semana en la que sus socios de investidura están exigiendo responsabilidades por el presunto espionaje a independentistas y han solicitado la dimisión de la ministra de Defensa.

De hecho, en 'Génova' advierten de que la ministra más cuestionada por los socios de Sánchez pasa de ser atacada a ser "víctima". "Es raro". En parecidos términos se expresan otras fuentes de la cúpula del PP, que confían en que el Gobierno no esté pensando en "dar la vuelta al relato", en medio de sus crisis con sus socios independentistas.

Cierre de filas si el ataque es extranjero

"¿Hace un año que ha pasado el presunto espionaje y te enteras ahora?. Algo ha fallado si te enteras ahora", resaltan otras fuentes del partido, que hacen hincapié en que con Pedro Sánchez "nada es casualidad". Desde 'Génova' consideran que hay que saber si es un ataque extranjero o externo, algo que, a su juicio, el Gobierno no ha aclarado por el momento. Para el primer partido de la oposición es un matiz relevante porque si ese espionaje el extranjero, habría un cierre de filas total con el Ejecutivo.