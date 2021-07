El PP aplaza la 'Operación Génova': opta por alquilar y las ofertas son de compra

'Operación Génova' pospuesta. La dirección del PP se decanta por alquilar, y no vender, la actual sede nacional del partido, explican fuentes internas. Los fondos de inversión o grandes inmobiliarias interesados en el gran esquinazo de una de las calles más populares del barrio de Chamberí, sin embargo, se han mostrado interesados en adquirir el inmueble. Esta disparidad de intereses ha provocado que la decisión de urgencia que tomó Pablo Casado tras las elecciones catalanas de febrero aún no tenga fecha concreta para llevarse a cabo. Alguna fuente, incluso, apunta que hasta final de año no se producirá la histórica mudanza. Estaba prevista para el verano.

Ha pasado casi medio año desde que el presidente del PP anunciara su decisión de abandonar la icónica sede del número 13 de la calle Génova. Desprenderse de ella venía fraguandose desde hacía dos años, cuando Casado ya compartió con su ejecutiva la posibilidad de una mudanza ante el enorme daño que, según el análisis interno de los populares, estaba causando la corrupción al proyecto del casadismo. En los comicios del 4 de mayo en Madrid, sin embargo, las cosas cambiaron y el PP consiguió una histórica victoria. La cúpula no dudó entonces en salir al andamio para celebrar el triunfo de Isabel Díaz Ayuso en una noche que los principales dirigentes dijeron que iba a ser la guinda a una etapa. Sin elecciones nacionales a la vista era el momento de poner en marcha la operación.

Pero la dirección del PP se está encontrando con problemas para abandonar Génova camino de una nueva sede. El inconveniente no está en la búsqueda de otras ubicaciones. Al contrario, el secretario general, Teodoro García Egea ya tiene varias localizaciones posibles en el centro de Madrid, siempre dentro de la M-30, para trasladar a todos los equipos de la ejecutiva nacional y del PP de Madrid. KPMG y CBRE han sido contratados para la operación. El problema se encuentra en que la opción de vender no es actualmente contemplada por los populares, según las mismas fuentes. Ha habido interés por parte de firmas como Arcano Partners, Blackstone o John Taylor, que han valorado la posibilidad de levantar viviendas de lujo.

Pero el PP se decanta por alquilar Génova 13 para poder obtener un importante rendimiento económico a lo largo de los próximos años y poder ir cuadrando así sus cuentas. En una zona, como es Chamberí, y en una arteria principal de Madrid, como es Génova, el metro cuadrado de compra puede superar con facilidad los 5.500 euros. En formato de alquiler, según los actuales precios de mercado, los populares podrían obtener rentas superiores a los 160.000 euros mensuales. Sería, por tanto, un alivio para la cuenta de resultados de un partido que en los últimos ha sufrido especialmente por la pérdida del Gobierno central y de representación parlamentaria en el Congreso, Senado y cámaras autonómicas.

La zona de Génova 13 se ha convertido en los últimos años, además, en un lugar donde se han ubicado varias grandes fortunas del país. Son manzanas que generan un apetito inversor potente. De hecho, a escasos metros del todavía cuartel general del PP, en la Plaza de París, ha rehabilitado recientemente una vivienda la heredera de Inditex, Marta Ortega, en un edificio propiedad de Mabel Capital, la sociedad inmobiliaria del empresario Ábel Matutes -hijo precisamente del exministro de Exteriores de José María Aznar- y del tenista Rafael Nadal. La zona, por tanto, se está convirtiendo en un núcleo importante de inquilinos de alto nivel.

Sobre la nueva ubicación de la sede del PP en Génova prefieren no ofrecer información al respecto. Aseguran que todo el proceso de mudanza será "transparente" y que en los próximos días se pondrán a disposición de los interesados los pliegos del mismo. Desde la cúpula del partido apuestan por instalarse en un inmueble más modesto y con mayor funcionalidad. De hecho, en este momento un buen número de despachos y estancias de las siete plantas de Génova 13 se encuentran vacías. Los populares consideran que su todavía sede es un lugar pensado "para otros tiempos" y que lo mejor sería a partir de ahora instalarse en un edificio de menor altura y más útil para el día a día del partido. "En dos o tres plantas podríamos ubicarnos perfectamente", opina un dirigente cercano a Casado. Necesitan, eso sí, un inmueble funcional: con parking o área de seguridad, entre otras características.

El PP de Casado, por cierto, aún acumula una importante deuda heredada con entidades financieras de 22,6 millones a cierre del año pasado. Son préstamos concedidos para diferentes convocatorias electorales que la dirección del partido aún tiene que amortizar. Lo está haciendo a un ritmo importante, ya que a finales de 2019 esa deuda era de 37,8 millones, pero aún necesita un mayor músculo financiero. En una situación muy similar se encuentra el PSOE, que debe 26,4 millones de euros (dato a cierre de 2020) a diferentes bancos.

En el PP de Casado siguen marcando distancias de todo el pasado y por eso el plan para salir de Génova sigue adelante. La actual dirección quiere distanciarse de las conotaciones que implica esa sede en los casos de corrupción que acechan a exdirigentes del partido. La exsecretaria general, María Dolores de Cospedal, acaba de admitir reuniones con el excomisario Villarejo en el inmueble que tiene colgado el cartel de 'se alquila'.