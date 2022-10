El PP suspende la negociación para renovar el CGPJ por el delito de sedición. 

El Partido Popular ha anunciado esta tarde la cancelación de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Tras una llamada telefónica con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el líder del PP ha decidido poner en pausa las conversaciones para resolver la situación de bloqueo que atraviesa el órgano de gobierno de los jueces, que lleva en funciones desde diciembre de 2018. Después de que los socialistas hayan vuelto a poner sobre la mesa la reforma del delito de sedición, Feijóo ha ofrecido abordar juntos cualquier reforma del Código Penal que afecte a los delitos de rebelión, sedición, así como la tipificación de delito de la convocatoria de un referéndum ilegal, tal y como el propio presidente Sánchez prometió a los españoles cuando se presentó a las últimas elecciones.

Génova ha publicado un comunicado en el que afirma que las conversaciones sobre el poder judicial "quedan suspendidas a la espera de que el PSOE decida si en el ámbito institucional quiere avanzar con un partido constitucionalista como el Partido Popular o quiere seguir de la mano de partidos que buscan debilitar el Estado de derecho y romper la unidad constitucional". El principal partido de la oposición argumenta que la decisión de incorporar a la agenda política la reforma del Código Penal en este momento sólo puede obedecer a "exigencias" del independentismo o a la "vocación de paralizar un acuerdo para despolitizar la Justicia que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno".

La conversación ha tenido lugar después de que el presidente del Ejecutivo anunciase que el pacto estaba "listo" y el PP le haya desmentido y tras mantener el Gobierno que su compromiso para reformar el delito de sedición seguía vigente. Según el PP, Sánchez era "plenamente consciente de ello cuando anunció erróneamente que el acuerdo estaba hecho" y Feijóo se lo ha apuntado por teléfono, al recordarle que "todavía estaba abierto en varios asuntos relevantes e imprescindibles para el Partido Popular".

También le ha comunicado Feijóo su "extrañeza" ante lo que el PP considera un cambio de posición del PSOE respecto a la reforma del delito de sedición para rebajar las penas. Según el PP, el interlocutor del PSOE, Félix Bolaños, les había trasladado durante las conversaciones que no estaba en los planes de los socialistas acometer la modificación del Código Penal. "Pese a las diferentes versiones trasladadas pública y privadamente por distintos miembros del Gobierno, esta tarde el presidente Sánchez ha confirmado a Feijóo que su agenda legislativa incluye esa reforma del Código Penal y en consecuencia no va a renunciar a su modificación", agrega el PP.

Este partido, que el pasado martes sostuvo en boca de su número dos, Cuca Gamarra, que la negociación del CGPJ y la reforma del delito de sedición eran "cuestiones distintas" en las que "el PP tiene un papel diferente", argumenta en su comunicado que "es una incongruencia insalvable pactar el reforzamiento del Estado de derecho al mismo tiempo que se pacta con otros partidos desprotegerlo". "Reformar la ley para mejorar la independencia judicial no es compatible con reformar la ley para decirle a los jueces que han de ser condescendientes con aquellos que se levanten contra la unidad de España", subrayan.

Además, el PP achaca al Gobierno la suspensión del diálogo, al sostener que la decisión de "incorporar a la agenda política" la reforma de la sedición "sólo puede obedecer a dos motivos: o exigencias del independentismo o vocación de paralizar un acuerdo". Del pacto ahora malogrado apuntan que era "para despolitizar la Justicia, que estaba muy avanzado y que parece no convencer al Gobierno". Además, defienden que aunque como partido de Estado el PP antepone el interés general al partidista, "no es aceptable" que Sánchez haya anunciado "de forma solemne" un acuerdo "que todavía no existe", modifique "oralmente" lo dicho en la negociación sobre sedición o que, confirme, a juicio del PP, que el "Código Penal es una herramienta que está dispuesto a entregar al independentismo. A pesar de que el PP no habla de ruptura y de que subraya que está a disposición de Sánchez, la negociación ha vuelto a malograrse después de que ambas partes señalarán que ésta era la "última oportunidad".

El PSOE tacha la decisión de una "nueva excusa"



El PSOE ve esta decisión como "una nueva excusa" para romper las negociaciones y tacha al PP de no resistir a las presiones "de la derecha más reaccionaria" que, a su juicio, han estado "boicoteando" las conversaciones entre los dos partidos. Desde Ferraz aseguran que el "acuerdo estaba listo y preparado para ser firmado" y acusan a los 'populares' de provocar una crisis institucional en un poder del Estado, que "está dañando el funcionamiento normal de la justicia, así como la reputación de España en la UE". "El presidente del gobierno llamó al Feijóo en el día de hoy para formalizar un acuerdo que ya estaba negociado y listo para ser firmado por el PSOE y el PP. Sin embargo, ha utilizado una nueva excusa para bloquear la renovación del CGPJ, rompiendo así la negociación e incumpliendo con la Constitución una vez más", precisan en el comunicado.