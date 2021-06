El rechazo a los indultos del 'procés' moviliza a miles de personas en Madrid

PP, Vox y Cs se movilizan junto a miles de personas en Madrid contra los posibles indultos a los presos del 1-O. Bajo lemas como 'No a los indultos' o 'Indultos=Insulto', la concentración que ha convocado Unión 78, integrada por Rosa Díaz, María San Gil o Fernando Savater, reúne a Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas en una réplica de la manifestación de 2019 donde se captó la llamada 'foto de Colón', pero a la que los partidos acuden ahora empujados por una convocatoria ciudadana y sin intención de reeditar la instantánea.

Los tres partidos han realizado declaraciones a los medios antes del inicio de la protesta. Pablo Casado ha comparecido en la puerta de la sede del PP, en la calle Génova, acompañado por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso -que ha sido recibida por los asistentes con una ovación- y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Casado ha pedido al presidente del Gobierno que no "venda" ni "robe" una parte de la soberanía de España y que sea "coherente" cuando dijo que no indultaría a los políticos presos y le ha instado a mantener la "dignidad y respetar la unidad nacional". El líder del PP ha recordado al Gobierno que "nunca la concordia y la convivencia se ha hecho contra la ley" y ha pedido a Sánchez que "no venda la soberanía nacional y la igualdad de todos los españoles por un puñado de votos". "Le pido que mire a la cara a los españoles y explique por qué les quiere robar una parte de su nación", ha incidido.

Al inicio de sus declaraciones un grupo de personas ha increpado a Casado con gritos de "nos has abandonado" e incluso mostrando una pancarta que decía "El PP dejó que se fugara Puigdemont", aunque las voces han sido acalladas con aplausos del resto de los asistentes que han coreado "presidente, presidente" al líder del PP.

La cúpula de Vox en la protesta de Colón EFE

Por su parte, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha citado a los periodistas junto a la estatua de Blas de Lezo, en la misma Plaza de Colón, el escenario acotado para esta protesta y donde el aforo ya estaba completo antes del inicio oficial de la protesta. Abascal ha pedido unidad "por encima de siglas políticas" en la manifestación para protestar contra los indultos a los líderes del 'procés'. "Sánchez es capaz de hacer mucho daño, es importante que todos los españoles, por encima de siglas políticas, estemos juntos en esta Plaza de Colón a la que volvemos una vez más sin miedo y sin vergüenza a ningún tipo de foto", ha sentenciado Abascal, quien ha asegurado que el Gobierno "está dispuesto a pisotear al Tribunal Supremo y a la Constitución".