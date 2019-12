AVT: Es doloroso que se permita dar una charla universitaria a un expreso de ETA

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha calificado de "muy doloroso" el acto previsto para este martes en el campus universitario de Álava en el que dará una charla el expreso de ETA José Ramón López de Abetxuko.

Maite Araluce ha realizado estas manifestaciones a Efe antes de inaugurar una jornada para presentar el proyecto de la AVT y de la Universidad Complutense de Madrid de evaluación, diagnóstico y tratamiento de las consecuencias psicopatológicas a largo plazo en las víctimas del terrorismo.

Sobre la charla de López de Abetxuko, que salió de prisión el año pasado tras cumplir 29 de cárcel por los asesinados de un jefe de la Policía Municipal de Vitoria y de otro de los Miñones de Álava, ha comentado: "Me parece horrible y me pongo en la piel de los familiares de esas víctimas".

"Como hija de asesinado por ETA me pongo en el lugar de los hijos de los asesinados por estas personas a las que ahora se les da voz en una universidad para hablar a la gente joven; me parece tremendo, es muy doloroso y totalmente irresponsable y no entiendo cómo se puede hacer eso", ha apostillado.

A su vez, la presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco, ha criticado duramente que el expreso de ETA dé una charla "dando lecciones" a los jóvenes, y ha animado a decir "basta ya de ofensas y humillaciones" a las víctimas de ETA.

"Lamentamos que en la universidad del País Vasco un preso de ETA esté dando lecciones" sobre "cómo asesinar y arrebatar la vida a seres inocentes", ha dicho Marimar Blanco, que ha criticado que en ese lugar "se esté cediendo espacio a un terrorista confeso para legitimar su pasado y para dar lecciones a los jóvenes en ese odio y en ese orgullo de haber acabado con tantas vidas de tantos inocentes".

En su opinión, esa "manipulación a los jóvenes" puede acarrear un mal futuro, por lo que ha incidido en su reprobación a la charla y ha abogado por iniciativas como llevar a los colegios el testimonio directo de las víctimas del terrorismo para "que no se intente tergiversar lo ocurrido".

Ha lamentado que ni el Ejecutivo vasco ni el PSOE del País Vasco se hayan negado a la celebración de la charla y ha ahondado en la necesidad de "recordar a la sociedad dónde están los héroes y dónde los asesinos", haciendo "un verdadero relato" en el que quede claro que "ETA no ha dejado de matar por voluntad propia", sino derrotada por el Estado de Derecho.