Los presos soberanistas salen de Brians 2 hacia Madrid donde serán juzgados

Los nueve políticos independentistas acusados de rebelión que se encuentran en prisión provisional en cárceles de Cataluña están siendo trasladados a Madrid este viernes para que puedan asistir al juicio en el Tribunal Supremo. Temporalmente, permanecerán en los módulos de ingresos, los hombres en la cárcel de Soto del Real y las mujeres en la de mujeres de Alcalá de Henares. Los nueve presos han salido a las 9.28 de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), todos juntos en un autobús de la Guardia Civil para ser trasladados a Madrid. El dispositivo del traslado hacia Madrid se ha iniciado a las 5,46 horas con el desplazamiento de todos ellos hacia el centro penitenciario de Brians.

Fuentes del departamento de Justicia han informado del inicio de este dispositivo, que han iniciado los mossos d'esquadra y que, desde Brians-2, ha retomado la Guardia Civil. Los nueve presos del procés serán así reagrupados en Brians-2 desde las cárceles de Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona), Puig de les Basses de Figueres (Girona) y Mas Enric de El Catllar (Tarragona).

En sendas comitivas de los Mossos d'Esquadra, la exconsellera Dolors Bassa ha llegado a las 7.25; la expresidenta del Parlament, a las 7.52; y a las 8.00 los otros siete presos: el exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras; los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn; el expresidente de la ANC y diputado de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. A las 7.32 ha llegado a Brians 2 el autobús de la Guardia Civil junto a los furgones que acompañan a este único vehículo, que ha salido de la prisión barcelonesa a las 9.28.

Una vez el vehículo de la Guardia Civil llegue a Madrid, los siete exconsellers, que en los últimos meses han permanecido encerrados en Lledoners, ingresarán en la cárcel madrileña de Madrid V (Soto del Real). Por su parte, Forcadell, presa hasta ahora en Mas Enric, y Bassa, en Puig de les Basses, serán trasladadas a Madrid I de Alcalá de Henares.

Han sido reagrupados desde las distintas cárceles hasta Brians 2 porque es el centro de enlace entre los Servicios Penitenciarios de la Conselleria de Justicia, e Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. El traspaso entre cuerpos policiales se ha realizado en un breve espacio de tiempo puesto que, en este caso, los presos no tienen que hacer un ingreso penitenciario y solamente están en el espacio policial.

Despedida de Torra, su govern y JxCat

El traslado desde las tres cárceles catalanas hasta Brians 2 había empezado a las 5.46 horas, cuando la exconsellera Dolors Bassa, ha partido del centro penitenciario de Puig de les Basses en una comitiva de varios vehículos y ante un grupo de concentrados para apoyarla. Sobre las 6.36, ha salido la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, de la cárcel Mas d'Enric, también en una comitiva de vehículos y entre otro grupo de concentrados en su apoyo. Y en torno a las 6.51 han salido de la cárcel de Lledoners los otros siete presos.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, y todos los consellers menos Jordi Puigneró y Alfred Bosch, han llegado a las 6.40 a Brians 2, para mantener un encuentro con los presos antes de que viajaran a Madrid. Minutos más tarde, sobre las 7 horas, diputados de JxCat también han acudido a las puertas de esta prisión. Han acudido Eduard Pujol, Albert Batet, Francesc de Dalmases, Anna Tarrés, Lluís Font, Salwa El Garbhi, Anna Geli y Josep Riera.

Además, grupos de personas se han concentrado este viernes por la mañana en los accesos cercanos a la cárcel de Brians 2, aunque a las puertas de la cárcel hay un perímetro de seguridad que les impide acercarse más, y la zona está vallada. En los accesos cercanos, los concentrados en grupos gritan 'Llibertat', y llevan 'estelades' y también pancartas con la leyenda 'Llibertat presos polítics'.

La portavoz de ERC, Marta Vilalta, también se ha referido a los nueve presos soberanistas y ha asegurado que "volverán llenos de dignidad" a Cataluña. En declaraciones a los medios desde uno de los accesos viarios cercanos a la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), ha lamentado que si están encarcelados "no es por lo que han hecho, porque no han hecho nada, sino por lo que son, piensan y representan". Ha celebrado la concentración ciudadana organizada frente a la prisión "para acompañar a los presos y evidenciar que no están solos", ya que muchísimos ciudadanos les apoyan, ha asegurado.

Los presos agradecen el apoyo

El viaje de los presos se realiza de forma directa y con separación por sexos en furgones de la Guardia Civil. Según explican a Europa Press fuentes penitenciarias, no tendrán desde el primer momento ninguna limitación para celebrar comunicaciones con sus abogados, con quienes podrán preparar sus defensas en el locutorio habilitado para tal fin, tal y como marca el Reglamento Penitenciario.

Antes de su traslado, los exconsellers Jordi Turull, Joaquim Forn y Raül Romeva, y la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, han afirmado a través de las redes sociales que durante el juicio al que se enfrentan en el Tribunal Supremo defenderán "los derechos y libertades fundamentales".