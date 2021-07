PSOE y UP inician la negociación de los PGE: Calviño y Díaz miden sus fuerzas

Arranca la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, esos que en el Gobierno de coalición definen como "las cuentas públicas de la recuperación". El pistoletazo de salida lo darán este martes la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, presentando en Consejo de Ministros unas nuevas previsiones económicas y el techo de gasto, respectivamente. Es una semana en clave económica, ya que el jueves, coincidiendo con la comparecencia de fin de curso político de Sánchez se celebrará un Consejo de Política Fiscal y Financiera, telemático eso sí. Los socios del Ejecutivo ya han comenzado a tantearse a la espera de un primer encuentro, inminente, entre los equipos negociadores.

Hacienda ya está recibiendo las fichas de todos los ministerios. Y Unidas Podemos prepara las conversaciones con el PSOE como una "gran batalla". La primera fotografía de los PGE de 2022 está prevista para esta misma semana, indican fuentes de Moncloa. Será un encuentro, a modo de imagen de unidad, entre la ministra Montero y el negociador de los morados, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Nada cambia respecto a los interlocutores del año pasado que consigueron sacar adelante las primeras cuentas públicas de Sánchez. Hubo apuros pero las aprobaron.

Montero y Álvarez están en contacto y van a comenzar a intercambiarse propuestas con el objetivo de arrancar en septiembre la parte dura de la negociación y tener listo el proyecto de ley antes del 1 de octubre. Ya han estado en contacto y, por ejemplo, han dialogado sobre el techo de gasto. Ambos están de acuerdo en que deben ser unos Presupuestos expansivos que incorporen nuevas partidas de los fondos europeos. Hay que recordar que el Gobierno suspendió el año pasado las reglas fiscales como medida extraordinaria para hacer frente a la crisis de la Covid y que esa medida seguirá vigente todo 2022, por lo que en esos PGE aún estarán sin efecto los objetivos de estabilidad y de deuda pública. Pero PSOE y UP también ya se han hecho saber posiciones alejadas en varios aspectos.

La primera fotografía de los PGE de 2022 está prevista para esta misma semana: Montero y Nacho Álvarez

Una de esas discrepancias afecta a los impuestos. El PSOE prefiere esperar a las conclusiones del Comité de Expertos de Hacienda, cuyos trabajos no finalizarán hasta el próximo año, y Unidas Podemos quiere introducir en esas cuentas de 2022 subidas fiscales a las rentas más altas y a las grandes fortunas. Con ese objetivo, el área gubernamentales dirigida por Yolanda Díaz va a intentar introducir en el pacto presupuestario el compromiso al que se ha llegado en la OCDE sobre un Impuesto de Sociedades global de un mínimo del 15%. Álvarez peleará por esa medida que ya pudo introducir en el pacto de Gobierno. Punto 10.2: "Se reformará [Sociedades] garantizando una tributación mínima del 15% de las grandes corporaciones, que se ampliaría hasta el 18% para las entidades financieras y empresas de hidrocarburos".

Desde el área económica del PSOE, sin embargo, insisten que el presidente ya ha dejado claro que "no vamos a abrir en los Presupuestos del año 2022 una revisión del modelo fiscal, que está pendiente, pero no para el próximo año porque lo que queremos hacer precisamente es recuperar la economía, salir de esta, superar esta pandemia, modernizar nuestra economía con los fondos europeos, y esa es la hoja de ruta que tiene el Gobierno de España". En UP añaden que 2022 es el año porque el siguiente, 2023, habrá un maratón electoral con municipales, autonómicas y generales, y aprobar unos Presupuestos será aún más complicado.

Los morados también están presionando para introducir en estas cuentas públicas medidas sociales como la ampliación a seis meses de los permisos de maternidad y paternidad o la prestación por crianza que contempla incluir el Ministerio de Derechos Sociales en la futura Ley de Diversidad Familiar. De momento desde el área socialista guardan silencio.

Sánchez y Yolanda Díaz desatascarán desencuentros

La negociación de PGE en el seno de la coalición la van a monopolizar Montero y Álvarez pero fuentes gubernamentales avisan que los asuntos especialmente importantes alcanzarán una línea de interlocución mayor. Ya ocurrió el año pasado. Si algún asunto se atascaba entraban en escena Pedro Sánchez y el entonces vicepresidente Pablo Iglesias. Ocurrió en el momento decisivo del proyecto de ley cuando ambos salvaron el acuerdo in extremis con el pacto de los alquileres y las mejoras del Ingreso Mínimo. En esta ocasión los interlocutores superiores serán Sánchez y Díaz. O, llegado el caso, Óscar López y Josep Vendrell, sus jefes de gabinete. Calviño, pese a su ascenso a la Vicepresidencia primera, no será la negociadora con UP.

No se antoja, en cualquier caso, una negociación de Presupuestos sencilla en la coalición. Además de los asuntos ya mencionados quedan por despejar varias incógnitas. Una es la subida del Salario Mínimo Interprofesional, que sigue enfrentando a Economía y Trabajo. Otra es la reforma laboral. Y, por supuesto, el gran escollo de la Ley de Vivienda y la regulación de los alquileres, unas conversaciones que se encuentran totalmente paralizadas. Yolanda Dïaz advirtió la semana pasada en una reunión del grupo parlamentario confederal de UP que estos serán sus caballos de batalla.

Una vez alcanzado un acuerdo en la coalición será entonces el momento de comenzar a negociar con los socios parlamentarios del Gobierno. Esas conversaciones arrancarán también a la vuelta de las vacaciones. Hay una diferencia notable este año. Y es que los posibles aliados presupuestarios que garantizarían a Sánchez completar la legislatura se han reducido a ERC, PNV, EH Bildu, Más País, Compromís, BNG, Teruel Existe, PRC y NC. Los indultos han aclarado esta vía y han alejado a Ciudadanos, que llegó en 2020 a apoyar al Gobierno en la votación de las enmiendas a la totalidad, de posibles acuerdos. Desde Moncloa recuerdan que el objetivo es tener aprobados los PGE de 2022 en Consejo de Ministros antes de acabar el mes de septiembre.