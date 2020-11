Sánchez da alas a la vía de Bildu para los PGE y rechaza los vetos cruzados de Cs

Pedro Sánchez ha solemnizado en el Congreso la opción de EH Bildu para aprobar los Presupuestos. No es casual su actitud ante esta vía para sacar adelante las cuentas públicas ya que hace sólo unos días el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, aseguraba que no había ningún pacto con la izquierda abertzale. El presidente del Gobierno ha dejado claro que está buscando la vía de los 199 diputados (198 votaron a favor de superar las enmiendas a la totalidad por la ausencia de un parlamentario de Unidas Podemos) y que si ERC se baja del acuerdo al final no pasaría nada. También ha dejado claro a Ciudadanos que no va a aceptar los vetos cruzados.

A Sánchez se le ha visto molesto en la primera sesión de control al Gobierno después de superar el primer trámite presupuestario, especialmente con Pablo Casado. También a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Nunca el Gobierno había llegado tan lejos y ahora no quiere sorpresas de última hora. El líder del PP ha citado al asesinado por ETA Alberto Jiménez Becerril, con su hermana presente apenas unos escaños hacia arriba o al "yo jamás pactará con Bildu" y el jefe del Ejecutivo le ha respondido tirando de argumentario: "Practican la política del trumpismo: polarización, mentiras, 'fake news', desinformación... y no reconocen la derrota electoral". Tendrán el mismo final que Trump, le ha llegado a decir a Casado: "El fracaso y la derrota electoral".

"Infame", ha calificado Casado la actitud del Gobierno, citando también el pacto con los independentistas en lo relativo a la educación y al castellano. "El Gobierno que derrotó a ETA fue un Gobierno socialista", le ha respondido el presidente. El posible acuerdo para renovar el CGPJ, el Tribunal Constitucional o RTVE está hoy un poco más lejos. Sánchez ha citado que el PP lleva "cinco derrotas electorales en un año" y ha añadido: "Les pido paciencia para la sexta". Las elecciones en Cataluña son en menos de tres meses. El pacto con Bildu "perseguirá toda la vida" al PSOE, ha sentenciado.

#SesiónDeControl El líder del @GPPopular, @pablocasado_, pregunta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, @sanchezcastejon, “qué ha cedido para aprobar los Presupuestos Generales del Estado”. pic.twitter.com/Qkh6uybZx4 — Congreso (@Congreso_Es) November 18, 2020

Sánchez busca la vía de los 199 diputado y así se lo ha manifestado a la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, que ha pedido unos "Presupuestos sensatos y moderados". "No vamos a aceptar vetos cruzados", ha proclamado. Arrimadas ha asegurado que el las cuentas públicas necesitan mejoras, esencialmente en el terreno económico, y su partido lo va a intentar hasta el final. Pero le ha pedido elegir. "Ha llegado la hora de la verdad", ha dicho. O la vía Cs o la de ERC y Bildu. En Moncloa rechazan esta forma de enfocar la negociación.

El PNV también ha reclamado su cuota de responsabilidad en estos Presupuestos. El Gobierno está intentando que sus votos no sean tan necesarios como lo fueron en las cuentas públicas actualmente en vigor y por eso la relación se ha enfriado. El presidente del EBB, Andoni Ortuzar, visitó la semana pasada a Sánchez y en público los 'jeltzales' reclaman "seriedad". "El movimiento se demuestra andando y viendo la ejecución [de los PGE] dejan mucho que desear", ha avisado el portavoz Aitor Esteban. El PNV pide inversión en infraestructuras y Sánchez ha afirmado que se van a tomar en serio sus reclamaciones.

Calvo y el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, también han defendido el acuerdo amplio que está buscando el Gobierno y que también ha provocado el enfrentamiento entre PP y Vox. Los de Santiago Abascal se intentan erigir como la única oposición. Las heridas de la moción de censura siguen abiertas y van a tardar en cerrarse. El líder de Unidas Podemos, por cierto, ha defendido su enmienda antidesahucios junto a ERC y EH Bildu a través de un tuit publicado minutos antes de arrancar esta sesión de control.

La paralización de los desahucios tiene enemigos muy poderosos. Basta encender la radio para comprobarlo. Pero a nosotros no nos votaron para hacer amigos, sino para empujar con las fuerzas que tenemos para revertir, aunque sea parcialmente, algunas injusticias. Gobernar es eso — Pablo Iglesias 🔻 (@PabloIglesias) November 18, 2020

Otro de los momentos más destacados del pleno ha llegado en el momento de la intervención de Ana Oramas. "Es un día negro para España; 17.000 inmigrantes han llegado a nuestras islas. No tenemos capacidad de acogida, no hay comida..." ha afirmado la diputada de Coalición Canaria. Ha pedido al Gobierno soluciones urgentes también para solucionar también el grave problema de empleo que hay en la autonomía. La vicepresidenta Nadia Calviño ha respondido que en sus pensamientos se encuentra Canarias, aunque no ha aportado ninguna receta.

#SesiónDeControl Ana Vázquez, @anadebande, del @GPPopular, pregunta al ministro de @interiorgob, Fernando Grande-Marlaska, “qué medidas va a tomar para solucionar la crisis de la llegada masiva de inmigrantes irregulares a Canarias” pic.twitter.com/itTHlVBPeD — Congreso (@Congreso_Es) November 18, 2020

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha añadido más tarde que no piensa dimitir por la crisis migratoria y que se enfrenta a un problema "muy complejo". También ha anunciado que ha ordenado una investigación para esclarecer qué ocurrió ayer para liberar a más de 200 inmigrantes sin PCR del muelle de Arguineguín, localidad que le ha costado pronunciar.