Primer turno de los 'deportistas' y salida en bloque en algunas grandes ciudades

A las seis de la mañana en punto, más de un español salía por primera vez en casi 50 días a echar una carrera o un entrenamiento en bicicleta. Desde esa hora y hasta las diez de la mañana (y desde las siete de la tarde a las once de la noche) se permite el deporte individual en España y, como sucedió el pasado domingo con la primera jornada de salida de los niños, las imágenes de la mañana han alternado la soledad de algunos con cierta masificación en zonas claves de grandes ciudades como en Barcelona.

En concreto, y según recogen las primeras imágenes proporcionadas por la Agencia Efe, el paseo marítimo de la Ciudad Condal presentaba en torno a las nueve de la mañana un aspecto bastante concurrido, si bien también se podría apreciar cierta distancia entre los ciudadanos. En paralelo, las primeras reacciones en redes sociales también han sido para destacar dos realidades: había más gente de lo habitual haciendo ejercicio pero también se respetaba la situación.

Hoy damos un nuevo paso en las medidas de alivio del confinamiento pero debemos hacerlo con prudencia y responsabilidad. El virus sigue estando ahí.



Respetemos las indicaciones, sigamos las pautas de higiene y de distanciamiento. #EsteVirusLoParamosUnidos pic.twitter.com/R0zrD2ahQ4 — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 2, 2020

Por todo ello, alrededor de las ocho y media de la mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha apelado a la prudencia y responsabilidad de los ciudadanos. "Hoy damos un nuevo paso en las medidas de alivio del confinamiento pero debemos hacerlo con prudencia y responsabilidad. El virus sigue estando ahí", señala Sánchez en su cuenta personal de Twitter. El jefe del Ejecutivo, además, pide a los ciudadanos que respeten las indicaciones y sigan las pautas de higiene y de distanciamiento.

Hay que recordar que existen una serie de requisitos para salir a la calle para realizar un paseo o hacer deporte. En concreto, y según recogió el BOE en la mañana de ayer, las exigencias son:

1. Se habilita a las personas de 14 años en adelante, a circular por las vías o espacios de uso público para la práctica de las actividades físicas.

2. Queda permitida la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto con terceros, así como los paseos. Dichas actividades se podrán realizar una vez al día y durante las franjas horarias.

3. Durante los paseos se podrá salir acompañado de una sola persona conviviente. Aquellas personas que por necesidad tengan que salir acompañadas podrán hacerlo también por una persona empleada de hogar a cargo o persona cuidadora habitual. La práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto solo se podrá realizar de manera individual. No obstante, aquellas personas que por necesidad tengan que salir acompañadas podrán hacerlo por una persona conviviente, necesidad tengan que salir acompañadas podrán hacerlo por una persona conviviente, una persona empleada de hogar a cargo o persona cuidadora habitual.

4. Los paseos se realizarán con una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio. Dicha limitación no será aplicable a la práctica no profesional de cualquier deporte individual, estando ésta permitida dentro del municipio donde se reside.

5. No podrán hacer uso de la habilitación las personas que presenten síntomas o estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por Covid-19, o que se encuentren en período de cuarentena domiciliaria por haber tenido contacto con alguna persona con síntomas o diagnosticado de Covid-19. Asimismo, tampoco podrán hacer uso de dicha habilitación los residentes en centros sociosanitarios de mayores.

Para el resto de requisitos y detalles, se puede consultar una información más amplia en este enlace.