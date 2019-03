Montse, la primera víctima del violador de Martorell: "Es un depredador sexual" 

La primera víctima del violador de Martorell vuelve a dar la cara. Lo ha hecho en una entrevista en Espejo Público donde ha asegurado que se trata de "una bestia, un depredador sexual". Ha decidido volver a salir ante las cámaras después de conocerse lo que le sucedió a la última víctima de Tomás Pardo. "Me he engañado a mí misma. Durante años he pensado que tenía que mirar adelante pero ahora me he dado cuenta de que forma parte de mi y tengo que ayudar a otras personas y gritar para que el sistema penitenciario se responsabilice".

Cuenta Montse que cada vez que lo revive vuelve a dormir mal: "Me despierto asustada y llorando porque esto es para siempre". Insiste en sus quejar contra la "permisividad que ha habido por parte de las instituciones penitenciarias con el violador de Martorell". Se trata de un reincidente que en su último juicio ha reconocido ante la Audiencia de Barcelona que en 2016 agredió sexualmente e intentó matar a cuchilladas a una mujer en Castellbisbal (Barcelona) durante un permiso penitenciario que se le concedió cuando cumplía condena por un ataque similar de 2002.

Montse ha recordado en el programa presentado por Susanna Griso que ella que tenía 21 años cuando fue atacada. "Estaba estudiando Criminología por las tardes". Por la noche trabajaba en una fábrica "y fue cuando me atacó, al salir a las 06:00 horas ". Aunque no consiguió agredirla sexualmente, le dio una paliza para intentar meterla en su coche. "La última víctima está destrozada. Casi la mata. Con Lucía, que fue la segunda, fue terrible. A mi por suerte no llegó a meterme en el coche y no me pudo violar pero casi me mata de una paliza", ha recordado.

Tardó tiempo en sacarse la carrera "por todo el malestar que me produjo" pero asegura que le ha ayudado a entender que el llamado violador de Martorell "no es un enfermo mental sino una bestia, un depredador sexual" después de investigar sobre qué le pudo llevar a hacerlo.

Está convencida de que puede haber muchas más mujeres víctimas de una violación que "no tienen fuerzas todavía para dar la cara. "Nos quedamos tan destrozadas que no podemos ponerlos delante de las cámaras. Siento mucha rabia e impotencia y es lo que me ha llevado a mi ha hacerlo".

Montse ayer criticaba ante la sede del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) y de la Audiencia de Barcelona que "la justicia patriarcal maltrata a la mujer en los juicios". Lo dijo en declaraciones a los medios tras empezar el juicio a Pardo por un caso de octubre de 2016: la Fiscalía pide para él 70 años de cárcel por presuntamente reincidir aprovechando un permiso penitenciario y secuestrar, violar y apuñalar a una tercera víctima, a la que arrojó por un barranco y la tapó con tierra y hojas pensando que la había matado en Castellbisbal (Barcelona).

Pardo estaba interno en el Centro Penitenciario de Ponent (Lleida) condenado a 26 años de cárcel por una anterior violación a otra mujer en 2002 en una zona boscosa entre Martorell y Castellbisbal, la misma área donde ocurrió la violación de 2016, y tenía un permiso penitenciario de tres días.

"La justicia es culpable de lo que ha ocurrido. La justicia y el sistema penitenciario han permitido que vuelva a salir y que vuelva a atacar", ha lamentado este miércoles su primera víctima, acompañada de una concentración de unas 30 de personas. Ha añadido que no tendría que haber recibido un permiso penitenciario porque "es un violador violento que lo volverá a hacer".

También criticó que Pardo había pedido 13 permisos penitenciarios que le fueron denegados pero que finalmente pudo salir "por presión de la Audiencia Provincial y presiones de Justicia". "Si en las prisiones no hay suficiente espacio, que busquen otras maneras", ha señalado pidiendo soluciones, y ha afirmado que, en un 70% de los casos, los violadores vuelven a atacar a otras personas.