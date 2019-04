Las mascotas entran en campaña: Rivera pide multas de 30.000€ por abandonarlas

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, propuso este viernes endurecer las condenas para que quienes maltraten animales no se libren de la cárcel, al tiempo que planteó multas de 30.000 euros para los que abandonen a sus mascotas.

Rivera anunció estas propuestas en un acto electoral en Madrid, en el que lanzó varias iniciativas sobre protección animal de cara al 28-A. En esta presentación también participaron el candidato de Ciudadanos al Congreso por Málaga Guillermo Díaz y la candidata por Burgos Aurora Nacarino-Bravo.

Durante este encuentro, el líder de la formación naranja explicó varias iniciativas que se incluyen en el programa de Ciudadanos para proteger a los animales, ya que “no tendremos un país de progreso y sensible” hasta que no se cambien algunas leyes en este sentido.

Rivera indicó que en la actualidad las penas por el maltrato o por provocar la muerte de animales son muy bajas y hacen que muchos condenados realmente no entren en prisión, ya que quien recibe una sentencia de dos años de reclusión no entra en prisión si no tiene antecedentes penales.

Registro de adopciones

Por este motivo, el líder de Ciudadanos aseguró que la próxima legislatura hay que “incrementar las sanciones administrativas y los delitos” por maltrato animal o abandono. Respecto al maltrato, indicó que tiene que existir una “pena de verdad”, de forma que quien incurre en estas conductas sepa que puede acabar en prisión.

Sobre el abandono de mascotas, Rivera explicó que su partido plantea multas de 30.000 a quien se deshaga de su animal de compañía, ya que se trata de una acción que tiene “consecuencias para el animal y para la sociedad”.

El responsable de la formación naranja también se refirió a que su formación plantea crear un “registro nacional de adopciones”, que permita a los españoles conocer que animales hay en su provincia que puedan ser incorporados a su familia.

A este respecto, también anunció que otro propósito de Ciudadanos es reformar el Código Civil para que los animales no sean embargables como se tratasen de objetos. Explicó que los animales “no son cosas, son seres vivos, viven con nosotros y son parte de nuestras familias”, por lo que no pueden ser embargables como si fueran cosas.