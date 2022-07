Las promesas que 'vendieron' Zapatero, Rajoy o Aznar en el debate de la nación

El Congreso de los Diputados acoge esta semana el 26º debate sobre el estado de la nación, después de siete años sin celebrarse. Se trata de una fecha señalada en la agenda parlamentaria, donde el presidente del Gobierno hace balance de su gestión y discute la orientación política general del ejecutivo con el resto de grupos de la Cámara Baja. Y la economía suele ocupar un lugar central en las diferentes intervenciones. En esta ocasión también será así, afirma el politólogo Eduardo Bayón. El Ejecutivo buscará anunciar medidas económicas “que lleguen a su electorado y sirvan para movilizarlo, por el contexto de salida de la pandemia, la guerra de Ucrania y la subida de la inflación”. Para el experto se trata de una oportunidad de marcar la agenda, con el Partido Popular al alza en las encuestas. “Es importante saber vender o transmitir una alternativa económica en materia de políticas públicas y fiscal”, concluye.

Hace casi 40 años, en 1983, el Congreso de los Diputados acogió por primera vez este evento político, que no se encuentra recogido en la Constitución. Desde entonces, el debate sobre el estado de la nación había tenido una periodicidad anual, excepto los años con cita electoral o cuando ésta estuviese muy reciente, porque la mayor parte de los temas habían sido tratados en el pleno de investidura del presidente en el cargo. En esta primera cita de 1983 un joven Felipe González, que solo contaba con 10 meses en la Moncloa, centraba su intervención en la galopante inflación y fijaba como compromiso de su Gobierno reducirla a un 12%. En los años siguientes (1987, 1988 y 1989) fue el paro lo que acaparó gran parte del debate, mientras que en sus últimos años al frente del Ejecutivo, González sacó pecho de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona, la ‘Expo de Sevilla o el nacimiento del AVE. González prometió un aumento del 6% en el presupuesto destinado a Sanidad y la rebaja del Impuesto sobre Sociedades.

Jose María Aznar enfrentó un total de seis debates sobre el estado de la nación mientras estaba al frente del Consejo de Ministros. En su primera intervención de 1997 el prisma europeo protagonizó el debate con un especial énfasis en el objetivo de incorporar la economía española al euro y una llamada a los grupos de la oposición para apoyar los esfuerzos encaminados a cumplir los compromisos de Maastricht. La moneda única se pondría en circulación varios años más tarde, en 2002, cuando Aznar se mostró especialmente preocupado por la inflación y propuso la “disciplina presupuestaria y el aumento de la liberalización” como remedio. Además, lanzó el compromiso de bajar la Renta una media del 11%, en especial a las economías más bajas, como “única manera de impulsar el crecimiento económico y el empleo”. También emitió la promesa de bajar hasta el 90% el Impuesto de Actividades Económicas para Pymes.

Dos años más tarde, el Partido Socialista regresaba al Gobierno de la mano de Jose Luis Rodríguez Zapatero, quien aprovechó el debate sobre el estado de la nación de 2005 para anunciar una nueva ley del Suelo, la primera ley de Igualdad y la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 600 euros mensuales. En 2007, Zapatero prometió el pleno empleo entre 2008 y 2012 en esta misma sesión, con una reducción de la temporalidad por debajo del 25%, así como nuevas subidas del SMI y de las pensiones mínimas gracias a un pacto con los agentes sociales. En esta ocasión, también anunció una de las medidas más sonadas de la legislatura: el cheque bebé de 2.500 euros para todo el que tuviese un hijo o lo adoptase. "España, para seguir progresando, necesita más familias y con más hijos. Y las familias necesitan más apoyo para tener esos niños y más recursos para criarlos", argumentó.

En su último debate antes de dejar la Moncloa, admitió la comprometida situación de la economía española, "en realidad se trata de un debate sobre el estado de la lucha contra la crisis". En esa ocasión, el entonces presidente afirmó que el Gobierno iba a proponer un techo de gasto a las comunidades autónomas, similar al que se iba a aprobar en el estado y las corporaciones locales, además se comprometió a aprobar nuevas medidas de protección para las personas que no pudiesen atender al pago de su hipoteca, así como un paquete de iniciativas para impulsar la actividad de los emprendedores, autónomos y pymes, aunque no concretó ninguna de ellas. Al regreso del Partido Popular a la presidencia del Gobierno en 2013, Mariano Rajoy inició su intervención con la demoledora cifra de parados, 5.965.400, y estableció “darle la vuelta a esa situación” como principal meta de la X legislatura. "No habrá "ni un minuto de relajación o sosiego, nada de brotes verdes, ni nubes pasajeras, ni anticipos primaverales; la realidad económica de nuestro país es terriblemente dura", aseguró.

Rajoy anunció la creación de un régimen especial en el IVA a partir de enero de 2014, que evitaría tener que ingresar por adelantado; la movilización de 45.000 millones de euros para líneas de mediación del ICO y una estrategia de empleo joven con una tarifa plana de la Seguridad Social de 50 euros, durante los primeros seis meses. Su promesa fue más ambiciosa dos años después, Rajoy prometió la creación de tres millones de empleos en 2015. "Quien no crea empleo, no garantiza el estado de bienestar. Con demagogia no se crea el estado de bienestar. Se destruye", recordó. Además, se comprometió a eliminar la cotización de los primeros 500 euros de los contratos fijos y bonificar el 100% durante un año de la cotización de los autónomos que redujesen su jornada para los cuidados y contratasen a otro trabajador. También prometió un cheque familiar de 1.200 euros para familias monoparentales con dos hijos y la aprobación de un decreto-ley de "segunda oportunidad" para eliminar la losa de los emprendedores.

Ahora, siete años después, Pedro Sánchez liderará su primer debate sobre el estado de la nación como presidente del Gobierno frente a un Partido Popular cuyo líder no podrá intervenir, al no contar con un escaño en el Congreso de los Diputados. En el contexto actual, todo indica que la cartera económica va a ser la protagonista del cara a cara con el resto de los grupos parlamentarios, dado que constituye una oportunidad clave para retomar la iniciativa política, entiende Eduardo Bayón. Las medidas contra el paro juvenil, la dificultad del acceso a la vivienda o la inflación, son algunas de las bazas que podría jugar el Ejecutivo para hacer frente a la crisis económica, como ya hicieron los expresidentes cuando estaban al frente de la Moncloa.