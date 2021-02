El PSOE avisa a Ayuso: "La economía no tiene que estar por encima de la vida"

Los ataques entre Moncloa y el Gobierno de la Comunidad de Madrid continúan por motivo de la gestión de la pandemia. El último episodio ha sido protagonizado por el portavoz del PSOE en el Senado, Ander Gil, que ha cargado contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por ser 'desleal' con los madrileños y sobreponer los intereses económicos antes que la salud de sus propios ciudadanos. En una rueda de prensa desde la Cámara Alta, el dirigente socialista se ha pronunciado sobre las nuevas medidas en la región madrileña lamentando que se puede hacer cualquier cosa "menos relajarse" frente a un virus "que sigue matando".

Así, Ander Gil ha apuntado hacia las palabras de otros mandatarios autonómicos como el 'popular' gallego, Alberto Nuñez Feijóo, o el de Castilla-La Mancha: "Que escuche a Feijóo a ver qué opina sobre estas medidas y que escuche a los presidentes de las CCAA que están implementando más restricciones y lo están haciendo con valentía". En este sentido, ha asegurado que las medidas en otras autonomías suponen un desgaste económico, pero también un desgaste político "para quién tiene que ponerle cara", por ello ha insistido en que "la economía no puede estar por encima de la vida".

"Es un comportamiento desleal, no sólo con sus compañeros del PP, sino con la vida y la salud de los ciudadanos de la Comunidad de Madrid", ha sentenciado Gil. Por otro lado, Ander Gil también ha sido preguntado por la próxima comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado, después de que se conociera que el jefe del Ejecutivo no iba a acudir al Pleno de esta tarde, según informa Europa Press.

A este respecto, el portavoz 'socialista' ha querido ensalzar el papel que, a su juicio, está dando Sánchez al Senado durante esta legislatura y ha recordado que el jefe del Ejecutivo ha comparecido en dos ocasiones a petición propia en la Cámara Alta. Asimismo, ha defendido que Sánchez eligió el Senado como sede para dirigir la última Conferencia de Presidentes, el pasado 26 de octubre de 2020.

Montero vs. Ayuso por las vacunas

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha señalado sobre las peticiones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para vacunar a taxistas y camareros que esto "no es una cuestión" de lo que se les ocurra a los políticos. Así lo ha sostenido este martes en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, al tiempo que ha remarcado que estas decisiones tienen que venir "absolutamente fundamentadas" por la evidencia científica, el criterio técnico y aquello que mejor permita proteger a la mayoría de la población, ha asegurado.

"No se trata de que, cada día, cada uno reivindiquemos un colectivo para que sea prioritario", ha añadido Montero, después de valorar que la actitud de la dirigente madrileña no le parece "seria". En esta línea, ha enfatizado que no cree que tampoco "tenga que ser la actitud de aquellos que tienen altas responsabilidades".

Por ello, ha pedido dejar al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas seguir con su protocolo de vacunación para que vayan especificando los sectores que deben vacunarse. Preguntada por las medidas de relajación en la hostelería que acometerá la región madrileña, la ministra portavoz no ha entrado a valorarlas, si bien ha reiterado que "no hay ninguna opinión que prevalezca" sobre las indicaciones del Consejo Interterritorial y el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES).

También ha hecho hincapié en que de esta primera y segunda ola se ha aprendido que "es necesario apuntalar bien todos los indicadores epidemiológicos" para que cuando se vaya restableciendo la actividad no deshacer el camino recorrido. Eso sí, ha insistido en que el Gobierno no tiene preferencias.