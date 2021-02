PSOE y Podemos exigen explicaciones a Casado por la declaración de Bárcenas 

Mientras sigue la jornada de declaraciones judiciales en el nuevo juicio contra Luis Bárcenas, el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha exigido este lunes explicaciones al presidente del PP, Pablo Casado, sobre las acusaciones del extesorero de su partido. "Es urgente que Casado dé explicaciones", ha manifestado Ábalos en rueda de prensa desde Ferraz, donde ha subrayado la necesidad de que detalle con qué personas de la actual dirección 'popular' negoció Bárcenas y qué se le ofreció a cambio de su silencio.

El extesorero y exsenador del PP ha llegado a la sede judicial pasadas las 08:15 horas, en un furgón policial con el que ha sido trasladado desde el centro penitenciario de Soto del Real en el que se encuentra desde mayo de 2018. La Fiscalía Anticorrupción solicita para él por esta causa cinco años de prisión por los delitos de apropiación indebida, falsedad documental y fraude fiscal, una pena mucho más baja que las que solicitan las acusaciones populares, como Izquierda Unida que pide 19 años y siete meses.

"No puede pasar ni un minuto más sin que dé la cara", ha insistido el 'número tres' de los socialistas, quien sostiene que Casado debe dar cuenta de los "tejemanejes" que este PP que dirige se trae con su extesorero que, según ha dicho, "no es otro partido, sino el mismo". "Es el partido de los papeles de Bárcenas y de la 'caja b'", ha apostillado. Eso sí, Ábalos no ha especificado, no obstante, si esas explicaciones deben realizarse en la comisión de investigación sobre el 'caso Kitchen' del Congreso. "No lo estoy siguiendo, pero la relación de comparecientes que hay hoy es la oportuna", ha comentado.

Por su parte, coportavoz de Podemos Isa Serra ha tachado este lunes de "vergonzante" y "ridículo" que el presidente del PP, Pablo Casado, trate de desvincularse del PP de Mariano Rajoy y ha dicho que por ello la formación morada cree que debería comparecer en la comisión de investigación sobre el caso Kitchen, aunque por el momento no lo ha pedido. En rueda de prensa en la sede de Podemos, Serra ha respondido así a Pablo Casado, que ha asegurado que no puede "hacerse responsable" de lo que "pasó en el PP en el 86, en el 96 o en el 2016" y que sólo responde por lo que ocurrió desde que asumió la presidencia del partido, en 2018.

Coincidiendo con el inicio del juicio en la Audiencia Nacional por el presunto pago de las obras de la reforma de la sede del PP con dinero de la supuesta caja B del partido, en el que el principal acusado es el extesorero Luis Bárcenas, Serra ha dicho que "el PP no conoce otra forma de gobernar que no sea saqueando lo público y la corrupción". Y ha pedido que se hable, además de sobre las personas corruptas que están en política, también de los "corruptores", de los empresarios que -asegura- han hecho donaciones al PP y que después han recibido contratos públicos. "Siguen recibiendo favores del PP", ha dicho Serra sobre empresas que, ha añadido, aparecen "en las adjudicaciones de las obras del hospital Zendal o de Madrid Nuevo Norte".

Pese a las afirmaciones de Casado, Serra entiende que es evidente que el PP de Rajoy es "el mismo que está a día de hoy en las instituciones y en el Gobierno" y que su forma de gobernar es la misma: "A Cristina Cifuentes la planteaban como la salvadora y está sentada en el banquillo". Serra defiende que las declaraciones de Casado son "absolutamente ridículas" y, a preguntas de los periodistas, ha dicho que la dirección de su partido sí cree que éste debería comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre Kitchen, aunque finalmente Unidas Podemos no incluyó su nombre en el listado de comparecientes.

"Hay que consultar al grupo con respecto a los tiempos", ha dicho sobre el grupo parlamentario que dirige Pablo Echenique. Por otro lado, ha dicho la coportavoz de la formación de Pablo Iglesias que Podemos pedirá a la Justicia que "llame a declarar" al periodista de Libertad Digital Federico Jiménez Losantos, porque, asegura, "ha reconocido que se financió con dinero de la caja B" y "sabe mucho de la financiación irregular" de ese partido, según recoge Europa Press.

Aunque todas las miradas están puestas en el abogado de Luis Bárcenas, el juicio ha arrancado con la intervención del fiscal Anticorrupción al frente del caso. Antonio Romeral ha tratado de arrojar luz en relación al objetivo concreto de esta vista dejando claro que no se juzga al extesorero por apropiación indebida (ya fue condenado por esta misma Sala por ese delito) y que tampoco hay cabida para juzgar posibles delitos electorales. Por su parte, abogados de los otros acusados han apelado en su primera intervención a que este procedimiento no versa sobre el enfrentamiento entre el Partido Popular y su exresponsable de finanzas, sino sobre el supuesto cobro en negro de cerca de 900.000 euros por parte del despacho que llevó a cabo las obras en Génova.

"Esto va de Unifica. Todo lo que hay alrededor de este juicio son fuegos de artificio provocados por algunas acusaciones que buscan objetivos diferentes", ha espetado el letrado de Gonzalo Urquijo. Anticorrupción pide para él 1 año y 10 meses de cárcel por haber percibido cerca de 900.000 euros con dinero que supuestamente habría salido de la caja 'B'. El abogado de Belén García, socia de Urquijo, también ha apuntado en la misma línea: "La guerra del señor Bárcenas contra el PP no es nuestra guerra. No es nuestro circo", ha apuntado al tiempo que ha pedido que liberen del banquillo a su defendida al considerar que los delitos que le atribuye Anticorrupción (falsedad documental y contra la Hacienda Pública) están prescritos.