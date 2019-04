El PSOE intentará gobernar en solitario tras su victoria en las elecciones

La victoria electoral del PSOE este domingo deja un nuevo escenario político en el que el partido que lidera Pedro Sánchez, aunque necesitaría el apoyo de otras formaciones para llegar al Gobierno, podría gobernar en solitario como lo ha hecho durante los últimos 10 meses cuando no era la primera fuerza en el Congreso. Este es la postura que se plantea el PSOE según ha señalado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, quien ha indicado que "hemos probado esta fórmula ya con muy buenos resultados".

Durante una entrevista en Cadena Ser, Calvo ha valorado que el resultado electoral da al PSOE "un respaldo más que suficiente para ser el timón de este barco". Por ello, esperan continuar con el formato de gobierno en solitario con acuerdos que han llevado a cabo durante los últimos diez meses. "Hemos probado esta fórmula ya con muy buenos resultados", ha explicado. En ese sentido, ha afirmado que el PSOE, con los 123 escaños obtenido, formará un Ejecutivo progresista para tener "cuatro años de tranquilidad" con el objetivo de "reforzar la democracia".

Calvo ha defendido el gobierno socialista durante estos últimos meses que, según ha dicho, "en muy corto espacio de tiempo la gente nos ha entendido muy bien". Además, ha indicado "gobernamos con 84 escaños, derribando a la derecha con la Constitución en la mano para demostrar que la política tiene que servir a la realidad. Es tan importante lo que hemos hecho en tan poco tiempo, que se haya entendido lo que pensamos, la auto crítica constante, pero lo vamos a intentar".

Igualmente, ha indicado que hablarán con todo el mundo e intentarán que "la cultura de colaborar se abra paso en la política española". Respecto a la posibilidad de contar con otras fuerzas políticas, la vicepresidenta ha tendido la mano a Unidas Podemos, "sabemos perfectamente que nos ha ayudado mucho y nos refuerza en sentido progresista", ha dicho, pero ha defendido continuar con la línea de acuerdos puntuales. "Seremos un gobierno progresista, somos la izquierda de gobierno, por eso peleamos en el seno del PSOE, para no ceder ese espacio" a Unidas Podemos, también ha añadido.

La suma de PSOE y Ciudadanos daría una amplia mayoría para gobernar, sin embargo, Calvo se ha mostrado crítica con la formación de Albert Rivera que, según ha dicho, "perdió el centro". "Es muy difícil entender lo que ha hecho todo este tiempo", ha añadido.

En la misma línea que Calvo, el ministro de Fomento y secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha dicho que su ambición "ha sido siempre gobernar en solitario con apoyos puntuales". En ese sentido, sobre los posibles apoyos necesarios ha añadido, "a ver si nos ayudan", pero ha descartado hablar de pactos. Igualmente, Ábalos ha descartado formar gobierno con ERC, "por ahí no entramos en su momento, dijimos que no íbamos a entrar y no vamos a entrar", ha dicho.

El secretario de Organización del PSOE también ha valorado el resultado general de las elecciones y ha destacado que "el mensaje de radicalidad no ha calado". Sobre la irrupción de Vox, que, pese a conseguir 24 escaños, las expectativas eran mayores, ha señalado que "la arrogancia de la ultraderecha se ha visto que es una parte pequeña de España". Aunque ha indicado que "ahí está la advertencia. También puede incrementar dependiendo de la respuesta política que hagamos".