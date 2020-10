El PSOE ofrece microcréditos 'verdes' y dará un 3% para cubrir su financiación

El PSOE ha abierto por primera vez fuera de periodo electoral una financiación a través de microcréditos para financiar su 'Plan Luz Verde', que busca un partido "sostenible y digital". Las personas que quieran contribuir con este plan socialista pueden prestar entre 500 y 10.000 euros a la formación con una rentabilidad anual del 3% durante tres años.

"Hemos creado un fondo sostenible al cual animamos a la ciudadanía y a los militantes a colaborar", ha manifestado este sábado el gerente del PSOE, Mariano Moreno, durante su intervención en una jornada sobre Transformación Ecológica y Digital, celebrada por los socialistas con motivo del Día Internacional contra el Cambio Climático.

Este plan, que estará financiado con una aportación inicial de 4 millones de euros, tiene el objetivo de reducir la huella de carbono en las sedes socialistas entre un 60% y un 90% en 2023; visualizar cómo puede ser la casa del pueblo del siglo XXI; mejorar la digitalización y aumentar la sostenibilidad en los actos del partido.

Durante su intervención, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha destacado que las políticas de movilidad "son cruciales" para poder reducir las emisiones y ha recordado que durante el confinamiento se redujeron hasta en un 17% la emisión de gases de efecto invernadero en relación al mismo periodo del año anterior.

Así, se ha comprometido a que los socialistas estén "a la vanguardia de ese ecologismo inteligente, moderno, sensato" y "alejado de planteamientos pintorescos". "Hay sectores muy reaccionarios que hacen caricatura de todo y para quienes la sostenibilidad es un eslogan de ecologistas radicales", ha criticado. En este sentido, Ábalos ha afirmado que "hace ya tiempo que el ecologismo dejó de ser una moda" y que la conciencia ecológica "es una cuestión de supervivencia". "Hay que dar batalla al carbón y a las energías fósiles. Hagamos que la transición ecológica sea justa", ha sentenciado.

El ministro ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "absolutamente comprometido" con la causa del desafío climático. "Tenemos mucho trabajo por delante pero nos sobran ganas, compromisos y determinaciones", ha apuntado.

En sus palabras, el coronavirus "pone el foco en la necesidad de conocer, comprender y cuidar mucho más" la relación del hombre con el medio ambiente. "El Covid ha puesto de relieve hasta qué punto podemos ser vulnerables los seres humanos", ha advertido.

La pandemia "no debe ser una excusa"

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha destacado que, aunque "buena parte" de sus esfuerzos están centrados en luchar contra la pandemia, eso "no debe ser una excusa" para frenar la lucha contra el cambio climático".

Precisamente, ha defendido que la pandemia "pasará" y que cuando eso ocurra el "gran reto" de frenar el cambio climático "seguirá encabezando los problemas". "La lucha contra el cambio climática es necesaria", ha comentado.

La socialista también ha hecho hincapié en que una sociedad "justa y responsable necesita la mano de lo público", que, en sus palabras, "es la que acude a ayudar en las inundaciones o frenar plagas". "Vamos a necesitar más responsabilidad, más sanidad pública, más investigación, más ciencia, más coordinación entre países y administraciones, y más compromiso público, porque cada vez tenemos menos tiempo", ha manifestado.

En este punto, Lastra ha pedido dejar atrás "a los negacionistas" del cambio climático que "proliferan cada día más entre la derecha" y ha criticado a la derecha "que tanto le gusta el allá cada cual y el sálvese quien pueda". "No hay respuestas en las ideologías que lo reducen todo a un valor económico, no la hay ante la pandemia y no la hay ante el cambio climático. No se puede poner precio a las vidas y a la salud", ha concluido.