PSOE y Podemos aplauden la moderación del Rey en la recta final a la investidura

El rey Felipe VI ha reconocido este martes la "seria" preocupación que para España supone la situación en Cataluña y ha animado a mantenerse unidos, al entendimiento y a resolver diferencias con respeto a la Constitución en su tradicional mensaje de Navidad. El monarca se apoyó en la Constitución para resaltar los últimos logros del país y los valores que permiten la convivencia. Felipe VI pronunció su sexto mensaje de Navidad en un momento de alta expectación por el esperado debate de investidura de Pedro Sánchez. Sus palabras han sido bien recibidas en todos los extremos. PSOE y Podemos han aplaudido la moderación del Rey, y la 'oposición' conformada por PSOE, ERC Y Podemos ha apoyado las palabras del monarca.

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha resaltado este miércoles el mensaje de "esperanza y confianza" del rey Felipe IV para afrontar con unidad los desafíos que tiene la sociedad española, entre ellos el problema de Cataluña, el cambio climático o la desigualdad entre hombres y mujeres . Las palabras del Rey llevan a un mensaje de esperanza y a la necesidad de "confiar" en una sociedad como la española que en estos momentos "está inserta" en el mundo y puede resolver sus propios problemas, "con esa capacidad que se ha demostrado de entendimiento y de consenso entre diferentes", ha apostillado.

Por su parte, el secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ha celebrado que el rey Felipe VI haya rectificado "parcialmente" su discurso de hace dos años, cuando en su opinión impulsó una idea de España "estrecha y autoritaria", y que ahora haya demostrado "un mejor olfato político" ante la nueva etapa que se abre. De esta forma ha valorado en nombre de la formación morada el mensaje navideño de Felipe VI, quien a su juicio recogió en su discurso, aunque "a su manera" y de forma "tímida" y "sutil", las ideas que comparten la mayoría de españoles y la "España del futuro" con la que se identifica Podemos.

El dirigente de Podemos también ha resaltado que "la diversidad territorial que mencionaba el Rey es una riqueza y no es un problema en nuestro país". "Pensamos que la vía del diálogo es la manera de afrontar la resolución de los conflictos políticos y deseamos que haya un Gobierno de coalición" lo antes posible "para abordar con fuerza estos asuntos", ha añadido.

La oposición de los "aliados" de Sánchez

El secretario general del Partido Popular, Teodoro García Egea, ha calificado este miércoles de "histórico" y "esencial" el mensaje de Navidad del Rey y lo ha aprovechado para acusar a Pedro Sánchez de buscar sus aliados de Gobierno entre quienes tienen como objetivo "derribar" al monarca. A juicio del dirigente popular, en este momento "difícil" que atraviesa España, el Rey, en un "brillante" discurso, ha defendido un año más la estabilidad del país y ha demostrado que la Corona "es un pilar esencial en la estabilidad de España".

Según el representante del PP, el monarca defiende a España de todas las amenazas y, por ello, se convierte en "objetivo a derribar por todos los que se han propuesto poner fin a la unidad y la permanencia de España como estado democrático de derecho, como una nación unida". El PP trabajará por un futuro próspero "frente a un Gobierno que lleva más tiempo en funciones que funcionando y que ha buscado a sus aliados fuera de los límites de la Constitución y entre quienes critican al rey".

En la misma línea, Santiago Abascal ha destacado "la sensatez y templanza" del mensaje del Rey "en estos momentos de incertidumbre" y su "confianza" en España y en la unión de los españoles. "Lo haremos, porque España es mucho más fuerte y grande que los que ahora ya estarán criticando al Rey y tratando de dividirnos", ha concluido el líder de Vox en el texto que ha escrito esta Noche en su cuenta de Twitter tras escuchar el mensaje de Nochebuena del monarca.

Aplaudimos la sensatez y templanza del discurso de Su Majestad Felipe VI en estos momentos de incertidumbre: "Confiemos en España y mantengámonos unidos"

Lo haremos, porque España es mucho más fuerte y grande que los que ahora ya estarán criticando al Rey y tratando de dividirnos pic.twitter.com/vSeIiX070s — Santiago Abascal (@Santi_ABASCAL) December 24, 2019

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha calificado como "atinado" el discurso navideño y lo ha utilizado para declara que la 'vía Arrimadas' es ahora "más importante que nunca" y necesaria para "cumplir con la directriz marcada por el Rey". El monarca hizo un "diagnóstico correcto" de los problemas de España", según el portavoz, que ha agradecido sus propuestas para "superar las diferencias desde la unión y dentro de los principios de la Constitución".

El portavoz de Ciudadanos ha expresado su deseo de que Pedro Sánchez "preste atención" al discurso del monarca y ha subrayado que "ojalá deje de mirar a populistas, nacionalistas e independentistas". "Que mire al centro", ha añadido Bal, "porque con esos partidos no tendremos un Gobierno de integración, de unión, inclusivo, moderado o solidario, sino uno rupturista que no respetará los principios y valores de España". Tras afirmar que le parece "preocupante" el silencio "elocuente" de Sánchez con respecto al discurso del Rey, el portavoz de Ciudadanos ha afirmado que su partido no se rinde: "Seguimos con los brazos abiertos, ofreciéndole (a Sánchez) un gobierno sustentado en los 221 escaños que podrían representar a la mayoría de los españoles".

Otro político que ha demostrado su apoyo al monarca es el secretario general de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha destacado del discurso de Nochebuena de Felipe VI su llamamiento a "no caer en los extremos" e "integrar las diferencias, respetando una Constitución que reconoce la diversidad territorial". El dirigente nacionalista apunta que el llamamiento de Felipe VI al diálogo y a superar la fracturas sociales dentro del marco constitucional "es acertado puesto que hoy, más que nunca, es necesario integrar nuestras diferencias dentro del respeto a la Carta Magna".