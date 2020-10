PSOE y Podemos meten la directa ante el bloqueo del PP para la reforma del CGPJ  

Los grupos parlamentarios del PSOE y de Unidas Podemos registrarán este martes una proposición de ley para acelerar la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y bajar el umbral de la mayoría parlamentaria requerida para su renovación.

Fuentes socialistas han confirmado a Efe que la iniciativa se dará a conocer este martes, tras su registro en el Congreso. El Gobierno ha hecho pública su intención de impulsar una propuesta legislativa que permita la renovación del Poder Judicial debido al bloqueo actual.

Dos años en funciones lleva la cúpula del Poder Judicial que encabeza Carlos Lesmes. Para conseguir la renovación de los doce vocales del Consejo es necesaria una mayoría de tres quintos del Congreso, lo que hace fundamental la implicación del PP.

Pero la distancia del Gobierno con el partido de Pablo Casado es tan amplia que no existen visos de acuerdo. Recientemente, los grupos que favorecieron la investidura de Pedro Sánchez en enero presentaron un comunicado en el que abogaban por la renovación urgente del Consejo General del Poder Judicial. Representan esos partidos la mayoría absoluta de la Cámara, unos 176 escaños, pero la cifra no es suficiente.

El PP sigue enrocado

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, ha avisado este martes al Gobierno que su formación no va a participar en la renovación del CGPJ si Podemos forma parte de ese proceso, ya que, según ha dicho, el objetivo del partido morado es "erosionar las instituciones". Además ha indicado que el Ejecutivo tiene "la llave" para desbloquear el Consejo y pasa por "avanzar en la despolitización". "Nosotros somos coherentes y muy claros. No vamos a renovar el Poder Judicial cuando en la ecuación entre Podemos. No lo vamos a hacer porque el único objetivo de Podemos hoy es erosionar las instituciones", ha declarado Montesinos en una entrevista en RNE, que ha recogido Europa Press.

Precisamente este martes los grupos parlamentarios de PSOE y Unidas Podemos van a registrar la proposición una ley orgánica para reformar el sistema de elección del CGPJ con el objetivo de sortear el "bloqueo" del que acusan al PP, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

El PP ya anunció la pasada semana, por boca de su secretario de Justicia de Interior, Enrique López, que están dispuestos a ir al Tribunal Constitucional y a las instituciones europeas si el Gobierno de Pedro Sánchez fuerza esa reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para posibilitar la renovación del CGPJ con el propósito de rebajar la mayoría de tres quintos necesaria actualmente.

"Atacar" a las instituciones desde dentro

Al ser preguntado si Pablo Casado ha escuchado las voces de exministros como Alberto Ruiz Gallardón o Rafael Catalán recomendando sentarse a negociar para evitar esa reforma legal, Montesinos ha insistido en que el PP quiere "la despolitización de la Justicia" y ha añadido que ese objetivo es "absolutamente incompatible con Podemos". Así, ha insistido en que el vicepresidente Pablo Iglesias y algunos de sus ministros se dedican a arremeter contra el Rey y las instituciones. De hecho, ha recalcado que cuando "ataca al jefe del Estado lo que está atacando es a la Constitución de 1978".

Montesinos ha destacado que este lunes miembros de Bildu, "socios" de Pedro Sánchez y "amigos" de Pablo Iglesias "tiraron una figura del jefe del Estado" en Pamplona. "¿Han escuchado la condena o la denuncia del vicepresidente Iglesias ante esos hechos?", se ha preguntado, para denunciar que Podemos se dedique a "erosionar" las instituciones desde dentro del Gobierno.

"El Gobierno tiene la llave: avanzar en la despolitización del Poder Judicial"

Al ser preguntado si ese bloqueo en la renovación del CGPJ, después de dos años con su mandato terminado, no supone también una erosión de las instituciones, Montesinos ha asegurado que "el Gobierno tiene la llave para desbloquearlo: avanzar en la despolitización de Poder Judicial". En este sentido, ha señalado que el PP ya ha planteado su propuesta y pasa por que "los jueces elijan a los jueces". "Hemos dicho que queremos avanzar en la despolitización y que lo que no puede ocurrir es que en la ecuación entre un partido que está en el Gobierno que ataca sistemáticamente a la Justicia, a la Constitución y al jefe del Estado", ha abundado.

En cuanto a la moción pidiendo reprobar a Pablo Iglesias por sus "ataques" a las instituciones y si el PP ha recabado apoyos de otros grupos en el Congreso, Montesinos ha indicado que en ese debate y votación las fuerzas políticas quedarán "retratadas". Así, ha destacado que hay "muchos barones territoriales del PSOE que han censurado" las palabras de Iglesias y se ha preguntado qué harán ahora los diputados socialistas de esas circunscripciones, "si estarán de acuerdo con los presidentes de esas comunidades o estarán de acuerdo con la señora Lastra", portavoz del Grupo Socialista en el Congreso.