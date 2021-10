A falta de depurar "flecos"

PSOE y Podemos ultiman la negociación de los PGE entre roces y presiones

Los miembros del Gobierno de UP no dudan de que los presupuestos de 2022 saldrán adelante pero prefieren tratar este asunto sin prisa, por lo que, a diferencia de los socialistas, no precisan plazos ni fechas.