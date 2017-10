PSOE, PP y C's piden a Puigdemont que convoque elecciones para evitar el 155

A punto de que expire el plazo para que Puigdemont ofrezca una respuesta al Ejecutivo sobre si el pasado día 10 declaró la independencia de Cataluña y, en caso afirmativo, regrese a la legalidad constitucional, las declaraciones de los distintos partidos políticos no dejan de sucederse. Los reproches, los ruegos y las amenazas parecen estar a las orden del día, en un último intento desesperado por reconducir la situación de Cataluña. No es para menos: de la respuesta del president depende que se aplique o no el artículo 155 de la Constitución por primera vez en España.



Tras la respuesta vaga de Puigdemont el pasado lunes, la paciencia del Gobierno parece haberse agotado. Llegados a este punto, el Ejecutivo ya no está dispuesto a transigir con la ambigüedad de los independentistas, para lo que cuenta con el apoyo de los dos principales partidos de la oposición: Ciudadanos y PSOE.



PSOE y C's apuestan por elecciones

La formación naranja siempre se ha mostrado a favor de dar una respuesta firme al secesionismo catalán y lleva semanas insistiendo en la necesidad de aplicar la ley sin paños calientes. En su última reunión con Rajoy, menos de 24 horas antes de que se conozca la respuesta del president, Rivera ha vuelto a reiterar el compromiso de su partido con el Gobierno y, más concretamente, con la aplicación del artículo 155 con el fin de convocar unas elecciones autonómicas legales, libres y con garantías.



Por otro lado, aunque siempre se ha mostrado algo más ambivalente, Pedro Sánchez también ha manifestado que lo mejor para Cataluña sería convocar elecciones, pero precisamente para evitar la aplicación de este artículo, lo que no implica que no esté dispuesto a apoyar al Ejecutivo en caso de que se vea obligado a hacerlo. Para el secretario general del PSOE, el único que puede parar la tensión entre Cataluña y Madrid es el propio Puigdemont. "No hace falta que lo haga nadie más que él, convocando unas elecciones o simplemente respondiendo al requerimiento planteado por el Gobierno de España y diciendo que efectivamente no se declaró unilateralmente la independencia y que, lógicamente, se acoge a la legalidad estatutaria y a la Constitución española", ha explicado.

Una buena salida para Rajoy



Para Rajoy, el hecho de que el president de la Generalitat convocase elecciones sería una salida airosa a una encrucijada en la que solo se puede aspirar a buscar el mal menor. Tanto es así que incluso ha pedido al PDeCAT de que convenza a su líder de que entre en razón. El Ejecutivo ha asumido con resignación que es muy complicado que Puigdemont se retracte en las próximas horas. Por ello, si llamase a nuevos comicios escuchando a su socio ERC, sería una forma sencilla de evitar aplicar el artículo 155 ya que su propósito final también sería la celebración de unas autonómicas. Además, la vigencia de la Ley Electoral nacional garantizaría la vuelta de la legalidad a Cataluña ya que esta autonomía carece de una ley propia.



No obstante, el Ejecutivo no se muestra especialmente optismista y ya asume que es probable que tenga que defender ante el Senado el control del Ejecutivo a la Hacienda catalana, así como de la consejería de Interior, de la que dependen los Mossos de Esquadra. El artículo 155 de la Constitución, por su falta de concreción y regulación, permite llenarlo de contenido tal como el Gobierno necesite y al tener el PP la mayoría en absoluta en el Senado tampoco tendría problema para aprobar las medidas necesarias.



Mientras, y para tratar de evitar la mala imagen que se dio de España en algunos medios internacionales tras el 1-O, el presidente del Gobierno asistirá a la reunión del Consejo Europeo. No obstante, no se descarta que pueda convocar de urgencia antes un Consejo de Ministros extraordinario, por lo que Rajoy podría exponer ante sus socios europeos las medidas concretas que tomaría en Cataluña y que garantizaría un apoyo más cohesionado a España de las instituciones comunitarias.