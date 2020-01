El PSOE a Revilla: si no rectifica su 'no' a Sánchez romperá el pacto de Cantabria

El PSOE de Cantabria ha advertido al PRC que "si no rectifica" su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez "habrá roto el pacto de Gobierno" entre regionalistas y socialistas en Cantabria.

Así lo ha advertido este viernes, en rueda de prensa, la secretaria de Organización del PSOE de Cantabria y portavoz del grupo socialista en el Parlamento de Cantabria, Noelia Cobo, en su valoración de la decisión adoptada anoche por la Ejecutiva del PRC de votar finalmente 'no' a la investidura de Sánchez. También ha avisado de que la negativa del PRC afectaría a todos los compromisos adquiridos en verano por el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, con el Partido Regionalista. "Estamos ante un cambio de opinión que pone en riesgo la estabilidad política de la región", ha recalcado Cobo.

Mira también La presidenta del Congreso convoca el debate de investidura el sábado a las 9.00

El cambio de postura adoptado por el PRC para la investidura de Sánchez, que el PSOE no comparte, se basa según Cobo "en unas impresiones que no se corresponden a la realidad", pues ha sostenido que "la unidad de España no corre peligro" porque los socialistas son "la garantía de que esto no va a ocurrir". Así, ha defendido que su partido cree y apuesta por "el diálogo y la búsqueda de consensos para solucionar los problemas de España".

Además ha manifestado que el PSOE "ha cumplido a rajatabla" el acuerdo firmado con el PRC. "Pedro Sánchez ha cumplido sus compromisos, que hablaban de infraestructuras, del pago de la deuda de Valdecilla, de las políticas de igualad y de la lucha contra la violencia de género", ha insistido en referencia a ese acuerdo, que a su juicio ha permitido impulsar una "agenda de desarrollo social y económico" para Cantabria desde el Gobierno central.

Mira también Revilla le amarga la fiesta a Sánchez: el PRC votará no en la sesión de investidura

En definitiva, ha enfatizado que el PSOE está "cumpliendo con Cantabria" porque "este compromiso firmado lo es con los cántabros, no con el PRC". "Los compromisos del PSOE lo son con Cantabria, no con el PRC". Este cambio de postura significa dar la espalda a la subida del salario mínimo interprofesional, a la revalorización de las pensiones, a las ayudas a las familias con personas dependientes o a la educación pública universal y gratuita", ha añadido. Por último, ha opinado que es el PRC el que "traiciona a sus propios votantes" formando grupo parlamentario en el Congreso con Junts per Catalunya permitiendo además que asuma la portavocía.

El ERC pide al PSOE que rectifique

El Partido Regionalista de Cantabria (PRC) no considera roto el pacto de Gobierno en Cantabria con el PSOE, cree que no "toca ahora" plantearse un ejecutivo en minoría e insta a los socialistas a "rectificar" las condiciones pactadas con ERC para la investidura para reconsiderar su posición.

La secretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, y el diputado regionalista José María Mazón, que ayer anunció la decisión de la Ejecutiva del PRC de votar en contra de la investidura de Sánchez, han opinado que esta decisión "no tiene por qué poner en peligro" el pacto con los socialistas cántabros, que a su juicio "funciona con normalidad" y "no está condicionado a la investidura de Sánchez".

"El PRC ya ha tomado una decisión que a día de hoy es no", han subrayado los líderes regionalistas y, en cuanto a la advertencia del PSOE de Cantabria de que si el PRC no rectifica "habrá roto el pacto de Gobierno", Fernández ha considerado que más que una "deslealtad", refleja que PRC y PSOE tienen una "visión distinta" de la situación.