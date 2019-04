"Con Rivera no": el PSOE descorcha champán tras once años de fracasos

"Con Rivera no, con Rivera no". Es el lema que han coreado las decenas y decenas de militantes y simpatizantes del PSOE que se han congregado a las puertas de Ferraz en la noche de este 28 abril para celebrar la victoria de los socialistas. Apuntan así a un Gobierno de izquierdas con Unidas Podemos y sin Ciudadanos.

La militancia pide que Sánchez mire a su izquierda a partir de este lunes. Es la victoria del "no es no". Un éxito el que se ha vivido en Ferraz, donde se ha vuelto a descorchar champán tras once años de fracasos electorales. Ha sido un día grande en el seno del socialismo que no ha parado de corear "con Rivera no". Sánchez ha llegado a bromear diciendo: "Que lo he escuchado".

El ganador de las elecciones ha afirmado micrófono en mano que "nosotros no vamos a poner cordones sanitarios como hacen ellos". "Seremos el Gobierno de todos los españoles", ha añadido después de conseguir 123 escaños con el mismo candidato que en 2016 llevó al PSOE a sus peores resultados en escaños, 85. Es el renacer del sanchismo.

"Hemos hecho que pase, ha ganado el futuro y ha perdido el pasado", ha proclamado Sánchez, que ha tenido serios problemas para hablar porque sus simpatizantes no paraban de gritar "ista, ista, ista, España socialista" o "sí se puede". "Quiero agradecer a los más de 7 millones que han votado PSOE, gracias de corazón", ha concluido el líder de los socialistas.

"Esta es una gran democracia; una democracia sólida, de calidad, y millones de españoles han participado en defensa de la democracia", ha añadido en relación a la victoria de la izquierda frente a la suma del centro-derecha.