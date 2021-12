PSOE, UP, Cs, Vox... Todos en contra del órdago de Mañueco en Castilla y León

Fría mañana del 20 de diciembre en Valladolid, nada fuera de lo normal para la fecha. Hacia las nueve, la Avenida de Salamanca, sobre la que se alza el enorme edificio de Las Cortes de Castilla y León -en el que uno puede perderse y no encontrarse- es una olla a presión mientras los whatsapp vuelan y los móviles no callan: el presidente del Ejecutivo regional, el popular Alfonso Fernández Mañueco, acaba de romper el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos, ha remodelado el Gabinete -del que salen todos los consejeros 'naranjas', incluido el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea-, ha comunicado la disolución de la Cámara legislativa y ha convocado elecciones anticipadas para el 13 de febrero de 2022.

El órdago de Mañueco, por falta de confianza en sus ya exsocios, dibuja un escenario calcado, de inicio, al 'efecto Ayuso', en el que la presidenta madrileña convocó a las urnas, tras desmontar su Gobierno con Cs, arrasando en los comicios. A la 'lideresa', que echa pulsos a ratos a Pablo Casado y Génova, la jugada le salió redonda y, sin duda, Mañueco aspira a dar el mismo golpe de mano en la comunidad de las nueve provincias.

En este caso, el presidente de Castilla y León en funciones tendrá al resto de formaciones políticas en su contra en la campaña electoral y también después, por distintos motivos: el PSOE aspira a gobernar; Cs se juega no desaparecer de Las Cortes; Unidas Podemos es un reto para Yolanda Díaz; Vox se la juega sin un candidato claro a día de hoy; mientras Por Ávila y Unión del Pueblo Leonés buscan no caerse de la foto parlamentaria.

En el caso castellano y leonés, el PSOE de CyL de Luis Tudanca viene de ganar las elecciones de 2019 con 35 escaños aunque el pacto PP-Cs le sentó en la bancada de la oposición. Fuentes del partido de Casado consultadas por La Información creen que los socialistas bajará en representación aunque no esconden que la fecha electoral escogida no es la mejor para sus intereses.

"En febrero aquí hace mucho frío y los votantes del PP son, muchos, gente mayor que abandona los pueblos en invierno para irse a las capitales, lo que hace más difícil que se desplacen para depositar la papeleta en sus consistorios sin que haya a la vez municipales", aseguran. Las mismas fuentes esperan que Vox "crezca; puede que hasta 10 procuradores partiendo de uno que tienen". Los de Abascal serán un compañero de viaje imprescindible para el PP en caso de no lograr una mayoría absoluta difícil, ya que se baraja conseguir 34 o 35 escaños a costa de la previsible caída de Cs.

Por su parte, Tudanca califica de "irresponsabilidad" un adelanto electoral "que podemos convertir en una magnífica oportunidad", asegura a este periódico. "El foco cae en un Mañueco y un PP de CyL, antaño moderado, que ha hecho saltar por los aires un pacto de Gobierno en plena ola de la Covid y que abre la puerta a la entrada de Vox en el Ejecutivo, si pudieran sumar".

El socialista tiene claro cuál es su partida: "Ya no tenemos que imaginar cosas; ya sabemos que el PSOE puede ganar porque ganó. Ya sabemos que Mañueco pactará con quien sea si lo necesita porque ya lo hizo. Y ya sabemos que no han sido capaces de gobernarse a sí mismos así que como para gobernar a los demás". "La movilización -prosigue- será clave. Primeras elecciones solas y sin municipales en las que Mañueco, convocando en febrero con las navidades en medio, quiere abstención. Nuestra gente está con ganas y ellos no lo parecen pero… ¡A votar!".

¿Por qué rompió la baraja Mañueco? El pacto de Gobierno PP-Ciudadanos nació forzado tras los comicios de 2019: Igea habría preferido apoyar al PSOE, al igual que Mañueco se sentía incómodo teniendo que tratar con un político "inteligente y culto pero con el que es imposible no discutir: si algo es blanco, él dirá que es negro", comentan fuentes populares que hasta hace poco formaban parte de los 81 procuradores de Las Cortes.

"El adelanto electoral -que ha truncado la aprobación de los Presupuestos de la Junta, lo que obliga a prorrogar los actuales con 12.921 millones- se hace por miedo evidente a una moción de censura del PSOE, a partir de marzo, que sería apoyada por Ciudadanos", dicen las mismas fuentes, que reconocen que un hipotético pacto con Cs, si obtiene algún diputado, "será imposible, al igual que con Por Ávila, pese a la proximidad ideológica; y con UPL, no se sabe". Asimismo, Unidas Podemos vivirá su propia pelea tratando de no ser engullidos por el voto socialista, lo que supondría el primer revés para la nueva cúpula morada tras la salida de Pablo Iglesias.